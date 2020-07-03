Александр Лукашенко на встрече с Германом Грефом: система фонтанов – это действительно украшение нашей Беларуси

Новости Беларуси. Фонтан, который подарил Минску Сбербанк, является украшением Беларуси – заявил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Фонтан, который подарил Минску Сбербанк, является украшением Беларуси – заявил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такую оценку Президент Беларуси дал на встрече с председателем правления Сбербанка Германом Грефом.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Всегда вы мне что-то новое, перспективное рассказываете, что мы потом потихоньку внедряем в Беларуси.
Герман Греф в Минске: «Мы подарили многим российским городам фонтаны на площадях, но никогда не строили фонтан на воде»
Ну и, конечно, сегодня один из таких инновационных проектов, который вы, я так понимаю, народу Беларуси в День Независимости решили подарить, – это система фонтанов. Это действительно украшение нашей Беларуси. Я вам за это очень благодарен.