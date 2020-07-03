Александр Лукашенко на встрече с Германом Грефом: система фонтанов – это действительно украшение нашей Беларуси

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Всегда вы мне что-то новое, перспективное рассказываете, что мы потом потихоньку внедряем в Беларуси.

Герман Греф в Минске: «Мы подарили многим российским городам фонтаны на площадях, но никогда не строили фонтан на воде»

Ну и, конечно, сегодня один из таких инновационных проектов, который вы, я так понимаю, народу Беларуси в День Независимости решили подарить, – это система фонтанов. Это действительно украшение нашей Беларуси. Я вам за это очень благодарен.