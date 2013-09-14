Россия и США пришли к компромиссу по вопросу химического оружия в Сирии

Новости Швейцарии. В Женеве завершились переговоры главы российского МИДа Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри. Три дня и три ночи они пытались достичь компромисса по вопросу химического оружия в Сирии. И сделали это.

Политики достигли соглашений по объему и типам химического оружия, которое находится в Сирии и получили поддержку международного сообщества. В частности, Министр иностранных дел Британии одобрил соглашение между Россией и США. Он отметил, что необходимо немедленно приступать к реализации плана.

До ноября Сирия должна предоставить доступ международных инспекторов ко всем объектам. Планируется, что все химическое оружие будет уничтожено к середине 2014 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.