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Россия и США пришли к компромиссу по вопросу химического оружия в Сирии

14 сентября 2013 18:37
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Новости Швейцарии. В Женеве завершились переговоры главы российского МИДа Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри. Три дня и три ночи они пытались достичь компромисса по вопросу химического оружия в Сирии. И сделали это. 
 
Политики достигли соглашений по объему и типам химического оружия, которое находится в Сирии и получили поддержку международного сообщества. В частности, Министр иностранных дел Британии одобрил соглашение между Россией и США. Он отметил, что необходимо немедленно приступать к реализации плана. 
 
До ноября Сирия должна предоставить доступ международных инспекторов ко всем объектам. Планируется, что все химическое оружие будет уничтожено к середине 2014 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
# Война в Сирии

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