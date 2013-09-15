Что сегодня волнует мэра Минска? Николай Ладутько о плотности населения, об ответственности, о ЖКХ и туризме

Новости Беларуси. Накануне Дня города ведущий программы «Неделя» встретился в ратуше – самом сердце исторической части столицы – с мэром Минска. Николаю Ладутько не стали задавать вопросов, а попросили рассказать, что сегодня волнует самого градоначальника.

О НАСЕЛЕНИИ

Николай Ладутько, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Сегодня тенденция центробежная в город Минск со стороны населения Республики Беларусь – это не совсем разумная тенденция, потому что она означает ослабление позиций по народонаселению на территориях Республики Беларусь. И если сегодня ежегодно в столицу приезжает 12 тысяч жителей с различных территорий нашей страны для постоянного места жительства – фактически это въезжает районный центр.

Сегодня уже надо рассматривать Минск плюс Минский район. Получается уже более 2 млн человек. Это фактически 2 млн 150. И брать население республики – 9 млн 400 тысяч. Поэтому, конечно, сегодня усилия правительства по поручению главы нашего государства направлены на то, чтобы обеспечить равномерное развитие территорий нашей страны.

Но при этом нужно сказать, что количество населения увеличивается не только за счет внешней миграции, но мы отмечаем ежегодно естественный прирост населения. И по прошлому году количество жителей города Минска, которые пришли в жизнь, их количество больше на 3 тысячи 450 человек стало за счет естественного прироста. То есть это положительный фактор в отличие от других регионов.

Николай Ладутько: «Тенденция центробежная в город Минск со стороны населения Республики Беларусь – это не совсем разумная тенденция. Если ежегодно в столицу приезжает 12 тысяч жителей с различных территорий нашей страны для постоянного места жительства – фактически это въезжает районный центр.»

О ПЛОТНОСТИ

Николай Ладутько:

Когда жители Москвы приезжают в нашу столицу, тут они отмечают, почему формируется такая среда. Плотность населения на квадратный километр у нас гораздо меньше, чем в городе Москва. Мы не стремимся к тому, чтобы у нас такая же плотность была, как в Москве. И поэтому сами москвичи эту плотность критикуют.

Сегодня руководство Российской Федерации признало, что те действия, которые были по чрезмерному уплотнению города Москвы, они создали такую проблему транспортную, социальную проблему, создали её. И сегодня они пытаются её решить. Но у нас, во-первых, такой стратегической цели по такой плотности уплотнения не было и нет. В этой градостроительной политике определены нормативы, которые отличаются от плотности Москвы в 2,5 раза в меньшую сторону. Поэтому даже мы, проведя, реализуя все проекты, которые мы могли бы реализовать в городе Минске, как говорят, уплотнив столицу, мы всё равно не получим той плотности застройки, которая есть в Москве. Не получим. То есть наша среда пребывания всё равно будет более комфортная, чем на сегодняшний день, если мы сравниваем с этим крупнейшим мировым мегаполисом.

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Николай Ладутько:

Я бы всё же поставил бы вопрос о степени ответственности нас, как жителей города, за свою городскую территорию, за свои жилые дома, за парки. Есть такая практика в западноевропейских странах, когда формируются общества гражданской ответственности или гражданской инициативы, которые выступают в защиту парка или обеспечивают содержание парка и физическим трудом, и материальными пожертвованиями. То есть такого у нас нет. Давайте мы это будем призывать, чтобы как бы формировать такие общества, таких инициативных людей. А если мы говорим: «Ну что, ну, что сделаешь, ну, поломали скамейку,» – это наш менталитет. Расписали там все киоски на проспекте, значит, «Союзпечати» – это наш менталитет. Что-то разбили, остановочный пункт – это наш менталитет. И здесь, получается, выступает только один борец тогда – это работник в погонах, работник внутренних дел. Задержал, наказал – штраф, 15 суток. А проблема-то не решается.

Сколько людей сегодня, смотрим дома: цветники, подъезды, значит, сами парковки строят, – вот эту нужно гражданскую инициативу нам объединять, культивировать вместе, показывать её более масштабно, благодарить этих людей.

Николай Ладутько: «Есть такая практика в западноевропейских странах, когда формируются общества гражданской ответственности или гражданской инициативы, которые выступают в защиту парка или обеспечивают содержание парка и физическим трудом, и материальными пожертвованиями. Такого у нас нет. «Ну, что сделаешь, ну, поломали скамейку,» – это наш менталитет.»

О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Николай Ладутько:

В Германии вообще-то хаусмастер – это человек, который обслуживает, отвечает за дом. Его нанимают – он отвечает за дом. Он сам не крутит, не варит, не сваривает, не убирает, но он приходит к вам в квартиру и записывает, или в ящик вы бросаете, что вам надо поменять: замок там, розетка поломалась там в квартире, в подъезде – почтовый ящик. И он через перечень компаний, которые есть на территории, всё вам организовывает. У нас такие есть, но их должно быть больше.

Но тут ещё другой вопрос. Вот товарищество собственников. Они же не обслуживают столько, сколько обслуживает наш безынициативный в кавычках директор ЖЭСа. А он обслуживает 20 домов. То есть совершенно другой подход. Ну, это же цена услуги. Поэтому мы сегодня ведь и пошли к гражданам в квартиры, в подъезды через тех же начальников ЖЭСов и говорим: «Слушайте, ну, действительно, у меня есть бюджет на эти 20 домов. Но вы хотите, чтоб вот не через 2 года я сделал вам ремонт подъезда, а я сделал в этом году. Ну, у меня есть бюджет, я могу из этого бюджета 30 % внести своих, но 70 % давайте мы соберём». И потом начинается обсчёт, сколько нужно собрать. Ну, и выходишь на такую цифру, допустим, там 10 тысяч рублей. Ну, разве это сегодня даже для человека, который получает пенсию: 10 тысяч рублей могут и они отдать. Правильно ведь? Но тут другое дело, что вот это вот отсутствие инициативы.

О ТУРИЗМЕ

Николай Ладутько: «Мы сегодня критикуем наши туристические агентства. Конечно, получается, им проще работать на выездной туризм, чем на въездной туризм. Это гораздо проще. Более быстрые деньги. Поэтому мы за это и критикуем. Никто не говорит: «Не езжайте в Грецию». Но мы при этом говорим: «Давайте будем работать над тем, чтобы и к нам приехали».

Николай Ладутько:

Мы сегодня критикуем наши туристические агентства, которые, конечно, получается, им проще работать на выездной туризм, чем на въездной туризм. Это гораздо проще. Более быстрые деньги. Отправить в Турцию или Грецию – это более на обжитую систему, чем организовать людей сюда. Поэтому мы за это и критикуем. Никто не говорит: «Не езжайте в Грецию». Но мы при этом говорим: «Давайте будем работать над тем, чтобы и к нам приехали».

А это практически сегодня весь туризм по сути дела в частных компаниях. Но они сегодня не собрались вместе, операторы, не сказали: «Давайте мы за наши деньги мы возьмём кредитную линию в банке, построим какой-то объект, который будет туристического пользования, туристической привлекательности». Такой инициативы нет. А всё сегодня, то, что создаётся, и то, что формируется, как туристическая привлекательность, в том числе ратуша, этот исторический центр и даже тут актёры, которые встречают экскурсии, – это всё государственная инициатива, государственные вложения.