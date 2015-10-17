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17 октября Александр Лукашенко встретился с именитой теннисисткой Викторией Азаренко

17 октября 2015 17:18
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Новости Беларуси. Сегодня, 17 октября, президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с именитой теннисисткой Викторией Азаренко. Глава государства интересовался физическим состоянием и здоровьем спортсменки. Виктория Азаренко рассказала, что выступления в этом сезоне для нее закончились. Она хочет пораньше начать подготовку к будущим турнирам.

Во время разговора, который прошел в теплой и дружественной атмосфере, речь зашла о развитии тенниса в нашей стране и мировых тенденциях в этом виде спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Виктория Азаренко # Александр Лукашенко # Белорусские спортсмены

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