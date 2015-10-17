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Белорусская делегация примет участие в 133-й Ассамблее Межпарламентского союза в Женеве

17 октября 2015 17:17
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Новости Беларуси. Вопросы миграции и борьбы с терроризмом. Титульные темы для обсуждения определены организаторами 133-й Ассамблеи Межпарламентского союза. Она пройдет в Женеве с участием белорусской делегации. Ее возглавит заместитель председателя Палаты представителей Виктор Гуминский. Он выступит в общих дебатах на тему миграции.

Кроме того, на заседаниях парламентарии обсудят борьбу с терроризмом, неприкосновенность частной жизни в цифровую эпоху. Будут подняты вопросы охраны наследия человечества, парламентского вклада в конференцию ООН по вопросам изменения климата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Парламент Беларуси

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