Белорусская делегация примет участие в 133-й Ассамблее Межпарламентского союза в Женеве

Новости Беларуси. Вопросы миграции и борьбы с терроризмом. Титульные темы для обсуждения определены организаторами 133-й Ассамблеи Межпарламентского союза. Она пройдет в Женеве с участием белорусской делегации. Ее возглавит заместитель председателя Палаты представителей Виктор Гуминский. Он выступит в общих дебатах на тему миграции.

Кроме того, на заседаниях парламентарии обсудят борьбу с терроризмом, неприкосновенность частной жизни в цифровую эпоху. Будут подняты вопросы охраны наследия человечества, парламентского вклада в конференцию ООН по вопросам изменения климата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.