Глава МИД Беларуси с визитом в Москве. Какие запланированы мероприятия и встречи?

В Москву прибыл министр иностранных дел Беларуси. В программе официального визита – встречи с председателем Государственной Думы, спикером Совета Федерации, а также переговоры с министром иностранных дел России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После прибытия в Москву Сергей Алейник посетил посольство нашей страны и провел с сотрудниками дипмиссии краткие переговоры, посвященные официальным мероприятиям, которые начинаются сегодня, 16 мая.

На завтра у главы МИД запланированы совместные мероприятия с российскими коллегами. А сегодня состоится встреча с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.