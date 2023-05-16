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Глава МИД Беларуси с визитом в Москве. Какие запланированы мероприятия и встречи?

16 мая 2023 07:29
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В Москву прибыл министр иностранных дел Беларуси. В программе официального визита – встречи с председателем Государственной Думы, спикером Совета Федерации, а также переговоры с министром иностранных дел России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Глава МИД Беларуси с визитом в Москве. Какие запланированы мероприятия и встречи?-1

После прибытия в Москву Сергей Алейник посетил посольство нашей страны и провел с сотрудниками дипмиссии краткие переговоры, посвященные официальным мероприятиям, которые начинаются сегодня, 16 мая.  

На завтра у главы МИД запланированы совместные мероприятия с российскими коллегами. А сегодня состоится встреча с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.  

Глава МИД Беларуси с визитом в Москве. Какие запланированы мероприятия и встречи?-4

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве России, анонсируя визит белорусского министра, отношения наших стран без преувеличения могут служить образцом выстраивания равноправного и взаимовыгодного межгосударственного сотрудничества, а уровень взаимодействия в Союзном государстве – ориентиром для других интеграционных объединений на постсоветском пространстве.  

# Беларусь-Россия # Сергей Алейник # Вячеслав Володин # Валентина Матвиенко # Фотофакт

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