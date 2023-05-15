Дзермант: молодые люди 20-30 лет – мишень для организаторов террора

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. Беларусь, как и должно быть, достойно отметила День Победы, я, например, был в этот день на западных рубежах нашей страны, в Гродно, и был очень впечатлен тем, сколько людей пришло на главную площадь города, и тем, какой дух патриотизма царил в это время. Такое всенародное празднование – лучший ответ тем, кто хочет уничтожить нашу историческую память и вновь поработить. Но важные слова в этот день прозвучали и в Минске – от министра обороны нашей страны Виктора Хренина. «Наша армия готова дать отпор любому». Министр обороны обратился к белорусам.

Да, речь идет не просто о конфликте в Украине. Это настоящая цивилизационная война, глобальное противостояние цивилизаций, в котором мы отстаиваем свое право решать, как жить, как развиваться и строить собственную государственность. От нас хотят, чтобы мы отреклись от своих корней, веры, предали братьев и наших предков – победителей нацизма. Это противостояние имеет много измерений, борьба идет не только за земли, но и за души, сознание людей. Возможно даже, война мировоззрений важнее, потому что от ее исхода зависит то, какое будущее ждет человечество, сохранит ли оно себя как гуманное, разумное сообщество или скатится в пропасть нового феодализма, расизма и сегрегации. Именно об этом идет речь – не допустить ада на земле. Поэтому нам так нужны сейчас духовные опоры, которые мы можем найти в нашей истории и культуре, в вере и памяти. Это важное дополнение к тому оружию, которым сражаются на поле боя. Но также важно крепить наш дух и нашу армию, которая должна быть готова отразить атаку любого врага. И об этом тоже говорил министр обороны. Усиление нашей армии через оснащение новым и мощным оружием, постоянные учения и проверки боеготовности – это залог нашей безопасности. Противник должен знать и понимать, что мы будем защищать нашу страну всеми возможными способами.

И, конечно же, армия и другие силовые структуры, стоящие на страже мира и безопасности в нашем обществе, должны быть особо чтимы и уважаемы. Потому надо не переставать проводить разъяснительную работу в виде диалоговых площадок, встреч и информирования наших граждан о текущей обстановке, о том, как избежать и купировать возникающие риски и угрозы. Наличие сильной армии и крепкого тыла, общественной поддержки – это залог непобедимости в любом конфликте. И мы должны к этому стремиться, к единению и общей солидарности. Особое внимание нужно уделить нашей молодежи. Недавно мы посмотрели фильм про то, как ее вовлекают в террористическую деятельность. Распространите этот фильм среди знакомых. Категория риска, о которой там идет речь, – молодые люди 20-30 лет. Телевидение они практически не смотрят, так пусть смотрят на YouTube и других платформах. Эта категория наших граждан – мишень для организаторов террора в силу отсутствия необходимых знаний, опыта, иногда просто вопиющего инфантилизма.