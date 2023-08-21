Данилович: наша «диктатура» гораздо демократичнее самых демократических стран Запада

Новости Беларуси. Воевать лучше в поле это неоднократно подчеркивал наш Президент. Тем более когда у нас на пороге идут военные действия. Переговоры без предварительных условий – с формулой мира на Украине, которую озвучил глава белорусского государства соглашаются эксперты. Сегодня по-прежнему есть возможность остановить военные действия на территории Украины, в противном случае страну ждет незавидное будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Сегодня мы воочию убеждаемся, что наша «диктатура» гораздо демократичнее самых демократических стран Запада. Это связано с тем, что политика в нашем государстве осуществляется в интересах большинства народа. А это и есть основной демократический посыл. У нас проводятся все демократические кампании: выборы, референдумы по ключевым, важнейшим вопросам. Вспомните совсем недавно конституционный референдум, на котором мы приняли обновленную Конституцию, у нас уже утверждена такая форма масштабного, широкого, представительного народного органа, как Всебелорусское народное собрание.

Если мы с вами говорим о западно-европейских демократических странах или Соединенных Штатах Америки, там политика власть предержащих людей фактически ориентирована на обеспечение олигархических интересов тех или иных групп или просто властных кланов, которые находятся во власти в этих странах. Опять же эти примеры, когда ущерб национальным экономикам, интересов народов многих европейских стран правящая верхушка этих стран проводит политику только потому, что она выгодна какому-то центру за океаном, Соединенных Штатах Америки, несмотря на то, что наступают на горло интересам своих народов.