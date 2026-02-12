Дзермант: мы не хотим тратить на милитаризацию, но вынуждены

Алексей Дзермант, политолог:

Сейчас они поняли, что если нас не добьют, они уже не смогут ничего с нами сделать. Мы снова начнем более мощное возрождение, восстановление. Мир поменяется, где мы станем вместе с другими субъектами альтернативой Западу. И вот они чувствуют, что время тикает, уходит для удара. И они к нему готовятся. И это очень опасно. Потому что они думают, что мы слабы. И этот удар пройдет без ответа. Что они нанесут его и победят. Вот нужно сломать у них эту психологическую установку. А для этого, конечно, проявлять решимость. Она может выражаться в разных формах. Беларусь действительно готовит, проверяет армию, идет запуск собственного производства боеприпасов. В отношении, скажем, стратегических вещей я думаю, что, к сожалению, мы дойдем и до определенной ядерной эскалации. По крайней мере, вопрос о возобновлении испытаний ядерного оружия. Он уже напрашивается, чтобы они понимали, что если начнется война на западных границах России, то Россия будет бить не по Польше и по Прибалтике даже, а по Берлину, Парижу, Лондону. Вот у них это должно закрепиться в сознании. Только это может как-то их остановить от того, что они на самом деле планируют сделать.

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