Взрывоопасная ситуация, которая развивается вдоль внешнего контура и Беларуси, и интеграционных объединений, где представлен Минск – это здесь и сейчас. Выход наших соседей из Оттавской конвенции, строительство «Балтийской линии обороны», будущий полигон НАТО в Литве, а еще постоянные провокации Киева по срыву мирных переговоров – анализ этих событий не терпит сослагательного наклонения. А ведь все, действительно, могло быть по-другому. И в решении украинского вопроса Минск реально сделал для этого все возможное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итак, «отматываем» историю ровно на 11 лет назад – в такой же день 2015 года Нормандские переговоры в минском Дворце Независимости, начавшись 11 февраля, завершатся через 17 часов, 12 февраля. И именно в то утро (а за переговорным марафоном в Беларуси следит вся планета) появляется не просто надежда, а юридическое основание для мирного урегулирования ситуации тогда на востоке Украины. В историю этот документ войдет как «Минские соглашения». А менее, чем через неделю эта по сути «дорожная карта» была единогласна одобрена резолюцией Совета безопасности ООН. Иными словами, появляется реальный, выверенный, эффективный «пошаговый план действий», который остается только скрупулезно выполнять. Но что же дальше? Киев, в лице прежнего управленческого состава, попросту саботирует обязательства. А Запад, в лице двух соучастников процесса, не просто закрывает на это глаза, а в декабре 2022 года заявляет, что их визит в Беларусь в феврале 2015-го был просто фейком. А «Минские соглашения» нужны были для того, чтобы дать Киеву время на подготовку войны с Россией.

Таким чудовищным образом «маски были сорваны». При чем, это цинично сделали сами актеры и авторы сценария одновременно. Но ответит ли Европа за то, что тогда якобы добивалась мира, но «под фальшивыми знаменами»? Таким резонным вопросом сегодня, в годовщину «нормандской встречи», задаются в российском МИДе. Здесь призывают ЕС хотя бы извиниться за то двуличное участие в минских переговорах, которые по факту и с подачи Запада оказались подлогом мирового масштаба. При этом в российском Совбезе уверены, что «народ, живущий на территории современной Украины, имеет полное право потребовать от киевских властей и их западных хозяев ответа за этот преступный обман». И если бы этого обмана не было, сегодня в Украине все могло быть совсем по-другому. Если бы минские договоренности исполнялись всеми сторонами, России не пришлось бы 4 года назад начинать специальную военную операцию.

И вот как события 11-летней давности в этом контексте сегодня – когда все тайное стало явным – комментируют в экспертном сообществе.