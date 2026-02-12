Дзермант: файлы Эпштейна – это водораздел между Западом и нашей цивилизацией

Алексей Дзермант, политолог:

Мир западных элит, притом США, Европа, Израиль… И вот наш мир Евразии: Россия, Беларусь, Иран, Китай, КНДР. Вот нет уже наших людей там, нет представителей, так скажем, элит, которые на этом острове занимались черт знает чем. И, собственно говоря, вот это и есть водораздел. Для нас это неприемлемо. Я уверен, что даже эту борьбу, которую американцы с Ираном ведут, там вот какие-то тоже мистико-ритуальные мотивы присутствуют. Иран – это цивилизация света. В шиизме свет – божественный свет, сущность Бога через свет проявляется. Это тоже древнейшие такие иранские архетипы. И для них, конечно, вот эта хтонь, эта тьма и вот этот разврат – это совершенно противоположная некая даже не цивилизация, а противоположная вселенная, измерение. В Америке, если эти элитные круги они повязаны подобным, для них вот любое государство, любой народ, который представляет вот такую иную альтернативу, – это смертельный враг. И поэтому они пытаются атаковать.

Весь этот ужас, который всплыл в этих файлах. А что-то произошло на Западе серьезное?

Революция какая-то? Отстранили от власти? Нет. Прокурор говорит: «Ой, там такие влиятельные фигуры, что мы не можем их аж трогать». Так вы даже не можете дать оценку правовую, хотя тот же Эпштейн осужден, там его эти все подельники. А дальше боитесь раскручивать, потому что вся ваша элитка в этом повязана. И говорят: «Нет, не будем». Пусть так.

Григорий Азаренок, СТВ:

Мы понимаем, что это очень богатые и влиятельные люди.

Алексей Дзермант:

Это повязанность какой-то такой организацией, причем самыми мерзкими делами. И конечно, да, это всё уверенно используется и для контроля, и для власти. И компромат. Из тех миллионов файлов, сколько еще они спрятали. То есть из того, что нельзя просто показывать. И это есть. И они сами об этом говорят. Мы не можем, иначе вот рухнет вся западная власть. Так, а кто после этого? Будет верить вообще этим лидерам, этим элитам, если у них уже человеческого не осталось. И они не то что обманывать, готовы они уже и каннибализмом заниматься, и заниматься абсолютно уже нечеловеческими делами. Так о чем с ними говорить тогда? О чем?

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