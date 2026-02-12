Цинизм против ценностей. Шокирующие откровения «борцов за свободу» – слита секретная запись

Обман, внутренние склоки и финансовые манипуляции! Какие ценности стоят за громкими лозунгами оппозиции? Голос, который не предназначался для эфира... Закрытая встреча в Белостоке и откровения одного из архитекторов стратегии к 2030 году. Разговоры об обмане, люстрациях, «часе Х» и деньгах сторонников. Внутренние конфликты, двойная игра и то, что обычно остается за кулисами. Кто на самом деле формирует повестку и какие ценности стоят за громкими лозунгами оппозиции. Новый выпуск авторской программы Романа Протасевича «Без прикрытия».

Роман Протасевич:

Наша предыдущая серия о планах оппозиции на 2030 год сорвала покровы. Мы показали не догадки, а конкретные документы. Реакция была ожидаемой: истерика в эмигрантских чатах и медиа. Что ж. Тогда – следующий уровень. Теперь в нашем распоряжении не бумаги. Голос. А именно – голос одного из «архитекторов» этой стратегии. Не публичное выступление и не интервью, а разговор с закрытой встречи – без СМИ и камер, там, где говорят начистоту.

Роман Протасевич:

Дата – 25 января. Место – Белосток. На записи – один из ключевых «вдохновителей» процесса, в прошлом известный борец с «режимом» из анархистской, радикальной среды. Здесь он говорит иначе. Как эта запись оказалась у нас? Вопрос риторический. Вы услышите то, что не предназначалось для эфира. Спикер начинает с хорошо знакомого приема – отрицания очевидного. Он заявляет, что разговоры о многочисленных агентах КГБ в эмигрантской среде – не более чем выдумка «пропаганды». Логика, по его словам, простая: если все агенты – значит, никому нельзя доверять, а без доверия невозможно действовать. Послушаем, как это звучит.

«Нагнетают тезис о том, что все в эмиграции – агенты КГБ. Если все агенты – то никому нельзя доверять. А если никому нельзя доверять, то и замутить ничего нельзя. Правильно? Потому что если твой товарищ – агент, то как ты будешь что‑то мутить без доверия?» Роман Протасевич:

Любопытная логика. И, главное, очень показательная. А теперь – без иллюзий. Сам факт существования этой записи опровергает его слова. Если бы вокруг него и ему подобных действительно не было наших людей, мы бы сейчас этого не слышали. Получается, разговоры о «паранойе» возникают не на пустом месте. И вопрос доверия в этих кругах выглядит куда сложнее, чем это принято озвучивать вслух. За рубежом достаточно тех, кто слушает без иллюзий и делает собственные выводы. А каждое подобное откровение, сказанное в узком кругу, имеет свойство выходить за его пределы. Иногда – самым неожиданным образом. Зачастую достаточно просто слушать внимательно. Потому что дальше – уже не интерпретации, а прямое описание методов. Тех самых, о которых обычно предпочитают молчать.