Цинизм против ценностей. Шокирующие откровения «борцов за свободу» – слита секретная запись
Обман, внутренние склоки и финансовые манипуляции! Какие ценности стоят за громкими лозунгами оппозиции? Голос, который не предназначался для эфира... Закрытая встреча в Белостоке и откровения одного из архитекторов стратегии к 2030 году. Разговоры об обмане, люстрациях, «часе Х» и деньгах сторонников. Внутренние конфликты, двойная игра и то, что обычно остается за кулисами. Кто на самом деле формирует повестку и какие ценности стоят за громкими лозунгами оппозиции.
Новый выпуск авторской программы Романа Протасевича «Без прикрытия».
Роман Протасевич:
Наша предыдущая серия о планах оппозиции на 2030 год сорвала покровы. Мы показали не догадки, а конкретные документы. Реакция была ожидаемой: истерика в эмигрантских чатах и медиа. Что ж. Тогда – следующий уровень. Теперь в нашем распоряжении не бумаги. Голос. А именно – голос одного из «архитекторов» этой стратегии. Не публичное выступление и не интервью, а разговор с закрытой встречи – без СМИ и камер, там, где говорят начистоту.
Роман Протасевич:
Дата – 25 января. Место – Белосток. На записи – один из ключевых «вдохновителей» процесса, в прошлом известный борец с «режимом» из анархистской, радикальной среды. Здесь он говорит иначе. Как эта запись оказалась у нас? Вопрос риторический. Вы услышите то, что не предназначалось для эфира.
Спикер начинает с хорошо знакомого приема – отрицания очевидного. Он заявляет, что разговоры о многочисленных агентах КГБ в эмигрантской среде – не более чем выдумка «пропаганды». Логика, по его словам, простая: если все агенты – значит, никому нельзя доверять, а без доверия невозможно действовать. Послушаем, как это звучит.
«Нагнетают тезис о том, что все в эмиграции – агенты КГБ. Если все агенты – то никому нельзя доверять. А если никому нельзя доверять, то и замутить ничего нельзя. Правильно? Потому что если твой товарищ – агент, то как ты будешь что‑то мутить без доверия?»
Роман Протасевич:
Любопытная логика. И, главное, очень показательная. А теперь – без иллюзий. Сам факт существования этой записи опровергает его слова. Если бы вокруг него и ему подобных действительно не было наших людей, мы бы сейчас этого не слышали. Получается, разговоры о «паранойе» возникают не на пустом месте. И вопрос доверия в этих кругах выглядит куда сложнее, чем это принято озвучивать вслух. За рубежом достаточно тех, кто слушает без иллюзий и делает собственные выводы. А каждое подобное откровение, сказанное в узком кругу, имеет свойство выходить за его пределы. Иногда – самым неожиданным образом.
Зачастую достаточно просто слушать внимательно. Потому что дальше – уже не интерпретации, а прямое описание методов. Тех самых, о которых обычно предпочитают молчать.
«Люстрация – это просто запрет людям занимать определенные должности, если они уже занимали какие-то должности в период с такого-то по такое-то. Если мы говорим именно об этом, то, безусловно, это должно быть сделано. Да, про это можно говорить уже сейчас, не вижу причин не говорить. Кроме одной. Если мы хотим на свою сторону перетянуть часть государственного аппарата, что нередко случается, мы должны обманывать их. Мы будем заманивать и говорить, что мы вас не будем увольнять. Есть такие политические тактики».
Роман Протасевич:
Ключевое слово – «обманывать». Не договариваться и не убеждать, а сознательно вводить в заблуждение тех, кого планируют использовать. В переводе с политического языка это просто: сначала обещания «нормализации», потом – люстрации, запреты и возможное преследование. Такой подход они называют стратегией.
Этот сценарий уже применялся. Украина, 2014 год: переговоры, соглашения, гарантии. Формально – диалог. Фактически – пауза. Затем – захват админзданий и грубая люстрация тех, кому накануне обещали безопасность. Обычно такие вещи прячут за аккуратной риторикой. Но не все умеют держать язык за зубами. Иногда проговариваются – и тем самым выдают весь замысел.
Подробности в видео.