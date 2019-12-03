Савиных: «Биотехнологии, робототехника, приборостроение. Это те отрасли, которые могут вытянуть Беларусь и нашу экономику»

Выборы в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира».

Избранный депутат Гайдукевич: «Более 150 наказов у меня лежат сейчас на столе, и я знаю, что люди спросят меня»

Андрей Савиных, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

У меня подход такой же: от частного к общему. То есть, прежде всего, это наказы избирателей Чкаловского избирательного округа Октябрьского района, в котором мы сейчас, кстати, находимся. Там, действительно, большой список вопросов, которые надо решать.

А если переходим к общим проблемам, то, на мой взгляд, я буду уделять приоритетное значение сфере образования. Потому что впервые в XXI веке человеческий капитал становится решающим фактором и государственного развития, и формирования общества.

И создание высокооплачиваемых рабочих мест в таких сферах, как биотехнологии, робототехника, приборостроение. Это вот именно те отрасли, которые могут вытянуть Республику Беларусь и нашу экономику.