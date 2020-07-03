Олег Гайдукевич: «Ни одной «цветной революции» не было никогда без финансирования извне»

Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить суверенитет? Эти темы обсуждали в программе «В обстановке мира» .

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Ни одной «цветной революции» без внешнего воздействия не было, нет и не будет – первое. И второе – ни одной «цветной революции» не было никогда без финансирования извне. Их не было! Это уже доказано.

Даже не буду банальный пример приводить, когда сейчас расшифровали переговоры на Украине руководства Украины, правительства с Байденом, с руководством США, где конкретно указывали, кого он должен ставить.

Я уже молчу, как в некоторых странах граждан других стран назначают на ключевую должность – не хочу страны называть.