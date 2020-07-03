Политолог: «Все «цветные революции» никогда не были порождением внутренней ситуации»

Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить суверенитет? Эти темы обсуждали в программе «В обстановке мира» .

Пётр Петровский, политолог:

Я бы обратил внимание на то, что «цветные революции», если мы посмотрим на географию, происходили в странах, которые находятся на так называемом геополитическом разломе. Я это называю «чрезвычайное геополитическое положение», когда различные центры силы хотят использовать эти страны для своих конкретных целей. И все «цветные революции» никогда не были порождением внутренней ситуации.