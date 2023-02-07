Новый закон о партиях одобрен в парламенте. Что это изменит в политической жизни страны?

Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это все меняет. Это законопроект, над которым мы работали не один месяц. Это была серьезная и глубокая работа с участием экспертного сообщества, представителей политических партий, мой коллега тоже участвовал. Мы вдвоем входили в экспертный совет, который этот закон разрабатывал. Мне очень хочется отметить, что разработчики законопроекта именно шли от партий, от народа, а не сверху. То есть то, что партии хотели, они в этом законе и заложили.

Что меняется? Два основных аспекта я бы хотел отметить. Первый – это требование к политическим партиям и упорядочивание политического поля страны. Там мы должны навести порядок, сегодня у нас в стране имеется 15 политических партий, из них реально действуют только несколько. Остальные или на бумаге, или, что еще хуже, являются деструктивными политическими силами, которые выступают против собственной Конституции, народа, призывали к санкциям, кто-то призывал к массовым беспорядкам. А кто-то десятки лет жил за чужой счет, за счет внешнего финансирования, нигде не работал. Лидеры этих партий получали деньги оттуда, трудовые книжки пустые. Все делали для разрушения страны. То есть мы эти политические партии после перерегистрации должны убрать. Они не пройдут перерегистрацию, потому что они нарушают закон. Второе – мы делаем политические партии реальными силами. Требование к политическим партиям в новом законодательстве – это, например, 5 000 членов.

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