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О «Вагнере», выборах и Украине – о чём ещё говорил Президент в интервью? Комментарии экспертов

20 августа 2023 19:52
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Интервью Президента украинской журналистике Диане Панченко вызвало настоящий фурор, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Все его до сих пор обсуждают. И дома на кухне, и в экспертных кругах, и в Интернете.

Украине сегодня тяжело. Мы знаем. Нам тоже временами приходилось несладко, да и сейчас период сложный. Но есть опора. Та самая диктатура, суть которой уловила даже украинская журналистка. Дисциплина, скажет Панченко, и в этом сегодня залог нашей стабильности, мира и спокойствия.

О чем еще говорили в Минске, что такого особенного сказал Президент, что по этому поводу думают простые люди, эксперты и над чем стоит особенно поразмыслить белорусам, рассуждает наш политобозреватель Евгений Пустовой.

О «Вагнере», выборах и Украине – о чём ещё говорил Президент в интервью? Комментарии экспертов-1

«Тот случай, когда ваша диктатура стала намного мягче, чем наша «демократия». Такой вывод в комментариях под интервью нашего Президента известной журналистке Диане Панченко. В принципе, дальше сюжет можно не делать. Но ярких и самобытных комментариев сотни, просмотров миллионы. И уже практически неделю эксперты обсуждают посылы первого лица Беларуси Украине, Европе, да и всему миру.

Причины СВО – оперативные и глубинные. Украина – это антироссия, игнорирование Киевом очень приемлемых Минских соглашений. Все это мы слышали. А вот украинцы, может быть, услышали впервые. Впрочем, и для белорусов, которые «супраць войны», нелишним бы послушать хронологию конфликтных отношений.

О «Вагнере», выборах и Украине – о чём ещё говорил Президент в интервью? Комментарии экспертов-4

Пустовой: интервью Лукашенко Панченко – предостережение белорусов и россиян от бездумных шагов.

Образумить украинцев, чтобы сохранить свою страну, особенно те силы, которые здраво оценивают ситуацию, белорусский лидер пытается уже не первый раз. Еще весной на послании к белорусскому народу обратил внимание на реальный сценарий для Киева.

О «Вагнере», выборах и Украине – о чём ещё говорил Президент в интервью? Комментарии экспертов-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Потери у вас на фронте  1 к 8. И 250 тысяч резерва, вооруженные современнейшей техникой. Вот они вас перемелют, а потом сделают то, что вы больше всего боитесь и руководство они вас отрежут на Молдову, на Приднестровье. Что вы будете потом делать? А вот здесь поляки руки потирают, подталкиваемые американцами. Они у вас отрежут Запад, у вас останется этот клочок, если останется.

Сергей Дик: в Украине внешнюю политику диктует не руководитель государства, не народ, а определяют заокеанские стратегии.

О «Вагнере», выборах и Украине – о чём ещё говорил Президент в интервью? Комментарии экспертов-10

Олег Волошин, народный депутат Верховной рады Украины IX созыва:
Хорошо, давайте вернем перамогу, Крым, заставим всех говорить по-украински, везде расставим памятники Бандере. Но этого просто не будет! Просто невозможно это обеспечить. Никакой Донецк они не возьмут, никакой Крым. Более того, с высокой вероятностью, о чем правильно сказал Президент Беларуси, оценка военной ситуации сегодня говорит о том, что Россия, вероятно, в ближайшее время, осенью, в худшем случае весной, перейдет в масштабное наступление, и Украина потеряет еще больше территории. И опять же, Александр Лукашенко это очень четко обозначил.

Никакой политики тут нет. Есть желание спасти от смерти все новые и новые эшелоны украинских мужчин и парней. В общем, необязательно разговаривать по-украински, чтобы действительно любить Украину.

О «Вагнере», выборах и Украине – о чём ещё говорил Президент в интервью? Комментарии экспертов-13

Олег Волошин:
Не просто так именно сейчас он согласился давать интервью Диане Панченко, у которой я сам много раз в эфирах бывал в Киеве, когда она работала на телеканалах дружественных нашей политической силе. Это попытка через человека, чье мнение точно будет услышано в Киеве, донести не только до руководства, но и до широких масс. Неслучайно сейчас это видео блокируется в украинском сегменте YouTube.

По оценкам экспертов, просмотры у Лукашенко украли. Интервью для Панченко заблокировали. Затем после настоятельных и неудобных обращений разблокировали. Четкую правду, как и яркую харизму Лукашенко, не спрячешь. Диана Панченко за украинскую государственность, но неугодна Киеву как представитель альтернативного мнения.

О «Вагнере», выборах и Украине – о чём ещё говорил Президент в интервью? Комментарии экспертов-16

Александр Лукашенко:
Украинский народ сегодня одурманен, там же других точек зрения нет, свидетельство тому, как меня информировали, являетесь и вы. Почему вы не в Украине, не можете работать как журналист?

Диана Панченко, украинская ведущая:
Потому что у меня персональные санкции, уголовное дело.

Александр Лукашенко:
Правильно, потому что если вы появитесь в Украине, в лучшем случае вас посадят!

Лукашенко – это другое. Поэтому во Дворце Независимости традиционно звучат не оговоренные заранее темы и самые острые вопросы.

О «Вагнере», выборах и Украине – о чём ещё говорил Президент в интервью? Комментарии экспертов-19

Александр Лукашенко:
Завести сюда «Вагнер» и на меня, что ли, поддавливать? Это я предложил, это не Путин хотел или россияне, или «Вагнер» сюда прийти. Это было мое предложение. Чтобы погасить этот мятеж, пожар, надо было принимать любые условия, потому что не дай бог мятеж жарко было бы всем. Может быть, западники, как ты говоришь, и американцы сразу обрадовались, что мятеж. А потом они очнулись и сейчас говорят: «Слава богу, что этот вариант не прошел». Почему? Они больше всего переживали за ядерное оружие у кого в руках оно окажется. У «Вагнера», у Жени Пригожина? Мало бы не показалось.

О «Вагнере», выборах и Украине – о чём ещё говорил Президент в интервью? Комментарии экспертов-22

На Западе асы в создании фильмов ужасов или фантастики. Теперь там наловчились мастерить такие шедевры и в области политики. Империализмом России держат в страхе всю Европу. В эту ловушку попалась и Украина. А у Беларуси, как всегда, свой вариант отношений.

О «Вагнере», выборах и Украине – о чём ещё говорил Президент в интервью? Комментарии экспертов-25

Олег Волошин:
У Лукашенко изначально хватило мудрости выстроить союзнические, партнерские отношения, которые сделали для России существование суверенной, сильной, самодостаточной, чем-то отличающейся по социальной, политической, экономической модели от России страны выгодным. И сегодня для Кремля выгоднее, чтобы Беларусь оставалась самодостаточным сильным союзником, отдельным государством, чем была федеральным округом. Сам Александр Григорьевич, его и убеждать не надо было, понятно, какие у него взгляды, с какой искренней симпатией он относится к славянской, православной идеям, но даже если бы всего этого не было, чисто прагматично он понимает, что перед Беларусью стоял бы такой же выбор: или Беларусь будет надежным партнером, зарабатывать на сотрудничестве с Россией, получать поддержку, но будет суверенным государством, или, если она России враждебна, она просто исчезнет.

Филигранный путь Беларуси – плод политической мысли Президента. И предстоящие выборы для Лукашенко – это куда более значимое событие, чем просто электоральная компания.

О «Вагнере», выборах и Украине – о чём ещё говорил Президент в интервью? Комментарии экспертов-28

Александр Лукашенко:
Яхты, Ницца, Канны меня это не отягощало. Я был зависим только от людей и делал все во имя этих людей! Я так же должен сейчас это сделать (подробности здесь).

Эксперты и политологи – это люди, которые умело доказывают свою позицию. Но достаточно просто почитать комментарии обычных пользователей YouTube и еще раз переслушать интервью Президента Лукашенко.

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