О «Вагнере», выборах и Украине – о чём ещё говорил Президент в интервью? Комментарии экспертов

Интервью Президента украинской журналистике Диане Панченко вызвало настоящий фурор, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Все его до сих пор обсуждают. И дома на кухне, и в экспертных кругах, и в Интернете. Украине сегодня тяжело. Мы знаем. Нам тоже временами приходилось несладко, да и сейчас период сложный. Но есть опора. Та самая диктатура, суть которой уловила даже украинская журналистка. Дисциплина, скажет Панченко, и в этом сегодня залог нашей стабильности, мира и спокойствия. О чем еще говорили в Минске, что такого особенного сказал Президент, что по этому поводу думают простые люди, эксперты и над чем стоит особенно поразмыслить белорусам, рассуждает наш политобозреватель Евгений Пустовой.

«Тот случай, когда ваша диктатура стала намного мягче, чем наша «демократия». Такой вывод в комментариях под интервью нашего Президента известной журналистке Диане Панченко. В принципе, дальше сюжет можно не делать. Но ярких и самобытных комментариев сотни, просмотров миллионы. И уже практически неделю эксперты обсуждают посылы первого лица Беларуси Украине, Европе, да и всему миру. Причины СВО – оперативные и глубинные. Украина – это антироссия, игнорирование Киевом очень приемлемых Минских соглашений. Все это мы слышали. А вот украинцы, может быть, услышали впервые. Впрочем, и для белорусов, которые «супраць войны», нелишним бы послушать хронологию конфликтных отношений.

Пустовой: интервью Лукашенко Панченко – предостережение белорусов и россиян от бездумных шагов. Образумить украинцев, чтобы сохранить свою страну, особенно те силы, которые здраво оценивают ситуацию, белорусский лидер пытается уже не первый раз. Еще весной на послании к белорусскому народу обратил внимание на реальный сценарий для Киева.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Потери у вас на фронте – 1 к 8. И 250 тысяч резерва, вооруженные современнейшей техникой. Вот они вас перемелют, а потом сделают то, что вы больше всего боитесь и руководство – они вас отрежут на Молдову, на Приднестровье. Что вы будете потом делать? А вот здесь поляки руки потирают, подталкиваемые американцами. Они у вас отрежут Запад, у вас останется этот клочок, если останется. Сергей Дик: в Украине внешнюю политику диктует не руководитель государства, не народ, а определяют заокеанские стратегии.

Олег Волошин, народный депутат Верховной рады Украины IX созыва:

Хорошо, давайте вернем перамогу, Крым, заставим всех говорить по-украински, везде расставим памятники Бандере. Но этого просто не будет! Просто невозможно это обеспечить. Никакой Донецк они не возьмут, никакой Крым. Более того, с высокой вероятностью, о чем правильно сказал Президент Беларуси, оценка военной ситуации сегодня говорит о том, что Россия, вероятно, в ближайшее время, осенью, в худшем случае весной, перейдет в масштабное наступление, и Украина потеряет еще больше территории. И опять же, Александр Лукашенко это очень четко обозначил. Никакой политики тут нет. Есть желание спасти от смерти все новые и новые эшелоны украинских мужчин и парней. В общем, необязательно разговаривать по-украински, чтобы действительно любить Украину.

Олег Волошин:

Не просто так именно сейчас он согласился давать интервью Диане Панченко, у которой я сам много раз в эфирах бывал в Киеве, когда она работала на телеканалах дружественных нашей политической силе. Это попытка через человека, чье мнение точно будет услышано в Киеве, донести не только до руководства, но и до широких масс. Неслучайно сейчас это видео блокируется в украинском сегменте YouTube. По оценкам экспертов, просмотры у Лукашенко украли. Интервью для Панченко заблокировали. Затем после настоятельных и неудобных обращений разблокировали. Четкую правду, как и яркую харизму Лукашенко, не спрячешь. Диана Панченко за украинскую государственность, но неугодна Киеву как представитель альтернативного мнения.

Александр Лукашенко:

Украинский народ сегодня одурманен, там же других точек зрения нет, свидетельство тому, как меня информировали, являетесь и вы. Почему вы не в Украине, не можете работать как журналист? Диана Панченко, украинская ведущая:

Потому что у меня персональные санкции, уголовное дело. Александр Лукашенко:

Правильно, потому что если вы появитесь в Украине, в лучшем случае вас посадят! Лукашенко – это другое. Поэтому во Дворце Независимости традиционно звучат не оговоренные заранее темы и самые острые вопросы.

Александр Лукашенко:

Завести сюда «Вагнер» и на меня, что ли, поддавливать? Это я предложил, это не Путин хотел или россияне, или «Вагнер» сюда прийти. Это было мое предложение. Чтобы погасить этот мятеж, пожар, надо было принимать любые условия, потому что не дай бог мятеж – жарко было бы всем. Может быть, западники, как ты говоришь, и американцы сразу обрадовались, что мятеж. А потом они очнулись и сейчас говорят: «Слава богу, что этот вариант не прошел». Почему? Они больше всего переживали за ядерное оружие – у кого в руках оно окажется. У «Вагнера», у Жени Пригожина? Мало бы не показалось.

На Западе асы в создании фильмов ужасов или фантастики. Теперь там наловчились мастерить такие шедевры и в области политики. Империализмом России держат в страхе всю Европу. В эту ловушку попалась и Украина. А у Беларуси, как всегда, свой вариант отношений.