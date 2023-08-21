Вадим Елфимов: «Россия и Беларусь совместными усилиями творят космический Ренессанс»

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Запуск российской автоматической станции «Луна-25» не мог не вызвать у меня воспоминаний. Дело в том, что когда-то моей специальностью должны были стать, как тогда скромно называли, «летательные аппараты». Я должен был научиться ими управлять – на дальностях до Луны и за нею. Моя студенческая скамья размещалась посреди огромного засекреченного зала, а вокруг меня – на земле и в воздухе – летали в натуральную величину все эти секретные аппараты и ракеты чисто военного назначения. Естественно, на специальных креплениях, чтобы их можно было пощупать и изучить.

Не скрою, мы изучали и условия на Луне, точнее все, что о ней добыли мы и американцы. Боюсь, янки были бы здорово удивлены, если бы только узнали, насколько они были для нас прозрачны. Впрочем, нам это не помогло, ибо главный противник преуспел в другом – он проник в тайны Политбюро и уже готовил там заговор по развалу всего того, что мы, пацаны с голубыми и преданными глазами, собирались защищать до последней капли крови…

И вот после 30 лет безвременья, безверья и почти запустения космическая отрасль возрождается. До сих пор мы были лишь космическими извозчиками для американцев. Еще поварами, истопниками, водопроводчиками и физиотерапевтами для МКС, ибо вся система жизнеобеспечения там наша. А у нас даже не было своего космодрома: Байконур у нас могли в любой момент забрать.