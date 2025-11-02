Белорусские миротворцы готовы к размещению в Украине, если это понадобится

Алексей Скобей, начальник отдела международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности командования сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

Будет сложно, но все зависит не только от нас одних. Это будет зависеть от того, как стороны между собой будут принимать решения. Мы готовы оказать помощь по просьбе двух сторон. Тут все, как говорится, зависит от не только нас одних. То есть будет зависеть от того, как стороны между собой будут принимать решения. Если они хотят, чтобы это было под эгидой ООН, то необходимо обратиться в данную организацию. Далее будет определяться какие это будут страны. Все должно быть по обоюдному решению. После этого, соответственно, главой государства будет принято решение о направлении.

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