Беларусь ведёт переговоры с рядом стран по участию наших военных в миротворческих миссиях – Скобей

Алексей Скобей, начальник отдела международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности командования сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

С ООН у нас сейчас взаимоотношения немного сложнее, честно вам скажу. Было принято решение приостановить эту работу. Личный состав именно Республики Беларусь на данный момент покинул эту миссию, но мы ведем соответствующие переговоры на высшем политическом уровне, на военном уровне с представителями других государств. К примеру государств дальней дуги – Индонезия, Республика Индия о дальнейшем нашем расширении, даже в их составе, для участия в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности в том или ином регионе.

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