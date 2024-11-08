Европейцы не готовы рисковать для Украины! Кого сегодня защищает НАТО? Интервью с Ральфом Боссхардом

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США некоторые европейские лидеры стали задумываться о переходе от спонсирования Киева к урегулированию конфликта, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это неудивительно, сателлиты США находятся в прямой зависимости от Вашингтона. А скорая смена главы Белого дома создает для них новую ситуацию – отказ американцев от спонсирования военного конфликта. Европа же не в состоянии финансировать его самостоятельно. В этой связи европейским лидерам стоило бы максимально внимательно изучить предложения, которые были озвучены Президентом Беларуси на недавней конференции по евразийской безопасности в Минске. Что нужно сделать, чтобы снизить градус напряженности? Александр Лукашенко тогда выдвинул целый ряд конкретных предложений. Причем они касаются не только украинского конфликта, но и в целом снижения уровня эскалации в мире. Насколько велика роль Евразии в решении современных конфликтов? И что сможет предостеречь мир от глобальной войны? На эти и другие вопросы ответил независимый аналитик из Швейцарии, военный стратег, подполковник в отставке и бывший сотрудник ОБСЕ Ральф Боссхард.

Будут ли предложения, озвученные на Минской конференции, услышаны на Западе? Влада Родовская, СТВ:

Формат и повестка нашей беседы определены временем. Ситуация на Евразийском континенте обостряется с каждым днем, но голос разума есть, и Минская конференция – это пример тому, что не все согласны с позицией тех, кто, собственно говоря, создает эти мировые конфликты. Участвуют западные представители. Как вы считаете, те тезисы и те предложения, которые были озвучены на Минской конференции, они будут услышаны? Ральф Боссхард, независимый военный эксперт (Швейцария):

Будут услышаны, конечно. Вопрос только в том, где будут услышаны. На Западе, я боюсь, нет. Я даже уверен, что эта конференция не существует в западных СМИ. Они об этом будут молчать, так как они не знают, как все это оценивать. В политическом плане швейцарцы и Венгрия, и Сербия, они готовы слышать. Потому что, я думаю, в Берлине, в Брюсселе, в Париже, в Вашингтоне не готовы слышать. Они будут попробовать игнорировать пока. Сможет ли Ральф Боссхард донести идеи конференции по евразийской безопасности до западных политиков? Влада Родовская

А вы сможете донести до западных политиков ту информацию, те предложения, которые были озвучены на конференции? Ральф Боссхард:

Я на связи с бывшими и с активными генералами Вооруженных сил Швейцарии. Я на связи с депутатами. Они готовы слышать то, что здесь произошло. Роль Евразии в урегулировании глобальных проблем Ральф Боссхард:

Это будет решающая роль. Это будет большинство глобального населения. Путем карты евразийской безопасности, о которой мы говорили в течение конференции, говорит о том, что Восток готов урегулировать конфликты с помощью своих правил. Военный эксперт об Украине: политики Запада и Вашингтона сейчас понимают, что этот эксперимент не сработал. Вклад Беларуси в сохранение стабильности в нашем регионе Влада Родовская:

Как вы оцениваете вклад Беларуси в сохранение стабильности в нашем регионе и какова роль сейчас нашего главы государства, белорусского лидера в этом вопросе?

Ральф Боссхард:

Республика Беларусь решила играть решающий роль в попытках, усилиях урегулировать вот эти конфликты, понимая наверняка, что противоречий и возможных источников конфликтов много на этом пространстве. Смогут ли европейцы убрать американское ядерное оружие с евразийского пространства? Мнение эксперта. Как изменится ситуация в Европе, когда к власти начинают приходить оппозиционные партии?

Влада Родовская:

Сегодня и в Европе очень сильно меняется политический ландшафт. Начинают выигрывать партии, которые выступают за разговор с Россией. Насколько они влияют на обстановку и как к их инициативам относится население? Ральф Боссхард:

Война в Украине играет большую роль при выборных кампаниях. Население на Западе не готово идти в войну против России и против союзников России. Не готовы ради этой идеологии, ради идеологии либерализма воевать.

Французские генералы хотят больше денег для своих Вооруженных сил Влада Родовская:

Европа не способна навести у себя порядок, но как отлечь от внутренних проблем, она знает, это нужно назначить внешнего врага. Об этом заявил Александр Лукашенко. И действительно, европейская повестка становится все более и более агрессивна. НАТО все чаще заявляет о том, что есть угроза со стороны Кремля. Западные политики об этом очень часто говорят, и еще чаще об этом говорят, ну, конечно же, западные СМИ. Для чего происходит такая накачка и какая цель у этой кампании? Ральф Боссхард:

Цель эта ясна для меня, и французские генералы, с которыми я общался, достаточно открыто сказали, мы хотим больше денег для наших Вооруженных сил. Такие вооруженные силы нам не нужны, потому что угрозы со стороны России я не вижу.