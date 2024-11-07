Что ждёт Украину и НАТО после прихода Трампа к власти? Рассказал Андрей Лазуткин

Григорий Азаренок, СТВ: Что касается выборов в США, это противостояние было очень серьезное. За каждым кандидатом стояли те или иные глубинные сферы. Но и роль личности в истории, видите, она еще отыгрывает. И покушение, и во многом протестное голосование против в принципе политики демократов. Ну и Трамп – это такой капиталист, миллиардер. Что нас ждет?

Андрей Лазуткин, политолог:

Очень комплиментарно, очень осторожно даются все оценки. Всех похвалили, и демократов, и республиканцев, все молодцы, все что-то делали. Что говорят специалисты? Раньше политтехнологи считали, что можно взять что угодно, какого угодно человека с улицы и сделать из него Президента. Неважно, ты пустая женщина, которая ничего не умеет (понятно, с кем аналогия), либо ты действительно харизматичный парень, которого надо раскрутить. Так вот считалось, что нет разницы никакой. Берем, вкладываем 7 миллиардов долларов или 8, сколько они потратили там совокупно на кампанию Харрис, и получаем конфету. Не получили, то есть взяли абсолютно пустую женщину, в нее что-то попытались вложить. Но практика показывает, что надо иметь личность. Если изначально человек силен в чем-то, имеет какую-то харизму, ну тогда уже можно на него работать, раскручивать, тогда он побеждает на выборах. Демократы, видимо, будут искать более проходного, более какого-то яркого кандидата. Но, видимо, после победы Байдена все немножко расслабились. Можно все было натянуть, пересчитать из-за ковида. Дедушка потом как-то управлял этой всей страной, непонятно как. Казалось, раз уже этого выбрали, так пободрее женщину точно выберут. Вот они на это напоролись все, политтехнологи Демпартии и группа их поддержки.

Президент, вы знаете, поздравил Трампа с победой на выборах, хотя США что-то санкции пока с нас не сняли. Но Трамп еще пока не Президент, по сути, только там через два с половиной месяца он придет к власти уже официально. За это время будет оформляться какая-то конфигурация, то есть все его советники, все его заместители, уже будет понятно, с кем мы там будем работать либо не будем работать. Ну и, конечно, посмотрим, как это все будет завершаться по Украине. То, что вы уже слышали, за сутки он обещал все закончить. Ну, по крайней мере, он сказал, что Украина в ближайшие 20 лет не вступит ни в какое НАТО.

Григорий Азаренок:

НАТО вообще под вопросом при Трампе.

Андрей Лазуткин:

Ну да. Или НАТО не будет. Вступит – но НАТО развалится следом.