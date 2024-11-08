Лукашенко: Европа может стать главным соперником для США

Как отметил Президент, это мероприятие – возможность отдохнуть и отвлечься от политики. Тем не менее, по горячим следам пресса интересовалась возможными переменами в лучшую сторону во взаимоотношениях с Западом в связи со сменой руководства Белого Дома. Как отметил Александр Лукашенко, его не слишком беспокоит, кто будет руководить Америкой. В конце концов, у белорусского Президента свои обязанности и ответственность перед своими людьми. Тем не менее, надежда присутствует, что Дональд Трамп сдержит обещание и будет всячески способствовать урегулированию конфликта в Украине. Что останется неизменным, отметил белорусский лидер, давление США на Европу, поскольку Америка не нуждается в конкурентах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Они за счет этого живут. Если Европа и евро поднимутся, доллару нечего будет делать. А вдруг, в Евросоюзе уже начали это понимать, ЕC объединится, в хорошем смысле слова, начнут работать вместе с нами и Россией. Технологии высочайшие в Германии, Франции и других, кладовая ресурсов в России. Это когда-то произойдет, увидите. Вот сегодня Германия начала шататься. Выкинут этого Шольца с должности и Германия образумится. Мир жутко меняется. Так мы, исходя из сегодняшней ситуации в мире, рассуждаем – завтра будет совсем другая ситуация. Поэтому мы с вами рассуждаем с точки зрения сегодняшнего дня. Завтра мы будем рассуждать, исходя из изменившейся ситуации. Она меняется на глазах.

Все-таки надежда какая-то есть, что что-то поменяется. И еще один нюанс, человеческий: когда у власти люди без опыта – это одно, когда люди не имеют детей – это катастрофа. Им безразлично, что происходит в мире. У Трампа большая семья, дети. И у Трампа наша Мелания, которая жестко его в руках держит. Поэтому то, что у него есть семья и дети – большое дело. Он задумывается не только о своем будущем, но и о будущем детей.