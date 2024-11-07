Лазуткин: именно Глобальный Юг будет определять политику следующие 20 лет

Андрей Лазуткин, политолог:

Именно Глобальный Юг сегодня будет определять политику дальше, следующие лет 20, например. И мы что им скажем? Что мы против всего советского? А именно благодаря советской политике они получили независимость в свое время, как и мы получили, по сути, белорусы.

Григорий Азаренок, СТВ:

Ну, давайте мы сейчас обосрем Советский Союз, давайте уберем, снесем памятники Ленину, не будем праздновать 7 ноября, а в китайской Конституции записано учение Ленина, Сталина, Мао и Дэн Сяопина.

Андрей Лазуткин:

Представьте, я китайский дипломат. Я к вам приезжаю: давайте сотрудничать. И завтра вы валите памятники Ленину. Я подумаю: если вы так легко обращаетесь со своей историей, за которую вы еще кровь проливали, что для вас будет наше китайско-белорусское сотрудничество? Пшик. Вы легко откажитесь от этого, еще легче, чем от вашей истории. Страна, которая туда-сюда шатается, никому не нужна в плане стратегии. Надо понимать, что вы будете делать, какие у вас установки, какой у вас правитель будет ближайшие годы, тогда с вами будут сотрудничать страны, которые хотят это делать. А западники – это другая история. То есть это пример того, что, чтобы вы ни делали, вы же можете продать все им, вплоть до плутония, урана из бомб, разоружить все, порезать на иголки, но вас не полюбят, не посчитают своим. Горбачев, Ельцин и даже первый срок Путина, который был, это тоже была попытка понравиться Западу. Но оказалось, что мы так хотели понравиться, а нас все равно не полюбили. Поэтому не надо на них ориентироваться. Вот, есть страны, которым реально можно понравиться, потому что нас и так там любят. И вот это сегодня новый путь, путь в будущее, многополярный мир.