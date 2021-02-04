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Роман Головченко: Беларусь рассчитывает на новые проекты с Кыргызстаном

04 февраля 2021 18:25
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Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на новые проекты с Кыргызстаном. Об этом заявил глава нашего правительства Роман Головченко на встрече с премьер-министром этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко: Беларусь рассчитывает на новые проекты с Кыргызстаном-1

Несмотря на все сложности 2020 года, торгово-экономические отношения развивались достаточно успешно. Товарооборот между Беларусью и Кыргызстаном в прошлом году вырос почти на 9 %, причем увеличение поставок отмечается с обеих сторон.

Роман Головченко: Беларусь рассчитывает на новые проекты с Кыргызстаном-4

Встреча премьеров прошла в Алматы накануне Евразийского межправительственного совета. Он состоится в Казахстане в очном формате.

# Беларусь-Кыргызстан # Роман Головченко # Улукбек Марипов # Фотофакт

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