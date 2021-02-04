Роман Головченко: Беларусь рассчитывает на новые проекты с Кыргызстаном

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на новые проекты с Кыргызстаном. Об этом заявил глава нашего правительства Роман Головченко на встрече с премьер-министром этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на все сложности 2020 года, торгово-экономические отношения развивались достаточно успешно. Товарооборот между Беларусью и Кыргызстаном в прошлом году вырос почти на 9 %, причем увеличение поставок отмечается с обеих сторон.