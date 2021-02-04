​Александр Лукашенко: всё, что сделано между Беларусью и Узбекистаном, связано прежде всего с Шавкатом Мирзиёевым

Новости Беларуси. По итогам второго полугодия 2020 года товарооборот между Беларусью и Узбекистаном незначительно, но вырос. Сальдо для Минска положительное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 4 февраля во Дворце Независимости обсудили сотрудничество между нашими странами. Глава государства отметил значительный прогресс в отношениях между Ташкентом и Минском. На этом глава государства акцентировал внимание на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в Беларуси Насирджаном Юсуповым. Встреча прошла по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране.

​Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу поблагодарить вас за все, что вы сделали на посту посла очень близкой, дружественной нам страны, во-первых. Во-вторых, все, что сегодня сделано между нашими странами (тот значительный прогресс в развитии отношений), связано прежде всего с моим добрым другом Шавкатом Миромоновичем. Это человек, я убежден (не потому что он мой друг), которого Узбекистан будет боготворить. То, что он начал делать после определенного периода развития независимого Узбекистана, завтра будет видно в положительном ключе.