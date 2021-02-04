«Это откровенная беседа». Насирджан Юсупов рассказал о встрече с Александром Лукашенко

Новости Беларуси. По итогам второго полугодия 2020 года товарооборот между Беларусью и Узбекистаном незначительно, но вырос. Сальдо для Минска положительное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4 февраля во Дворце Независимости обсудили сотрудничество между нашими странами. Глава государства отметил значительный прогресс в отношениях между Ташкентом и Минском. На этом глава государства акцентировал внимание на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в Беларуси Насирджаном Юсуповым. Встреча прошла по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране.

Александр Лукашенко подчеркнул большой вклад дипломата в развитие связей двух стран и поблагодарил за все, что он сделал за три года, находясь на посту посла. Глава государства и Насирджан Юсупов встречались периодически, но эта беседа оказалась самой теплой.