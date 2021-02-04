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«Это откровенная беседа». Насирджан Юсупов рассказал о встрече с Александром Лукашенко

04 февраля 2021 12:14
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Новости Беларуси. По итогам второго полугодия 2020 года товарооборот между Беларусью и Узбекистаном незначительно, но вырос. Сальдо для Минска положительное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Это откровенная беседа». Насирджан Юсупов рассказал о встрече с Александром Лукашенко-1

4 февраля во Дворце Независимости обсудили сотрудничество между нашими странами. Глава государства отметил значительный прогресс в отношениях между Ташкентом и Минском. На этом глава государства акцентировал внимание на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в Беларуси Насирджаном Юсуповым. Встреча прошла по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране.

Александр Лукашенко подчеркнул большой вклад дипломата в развитие связей двух стран и поблагодарил за все, что он сделал за три года, находясь на посту посла. Глава государства и  Насирджан Юсупов встречались периодически, но эта беседа оказалась самой теплой.

«Это откровенная беседа». Насирджан Юсупов рассказал о встрече с Александром Лукашенко-4

Насирджан Юсупов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси:
Это откровенная беседа о всех тех событиях, которые переживает страна, о тех планах, над которыми сейчас работает страна. Для меня как посла Узбекистана, дружественной страны, это очень интересно. И дружеские отношения между лидерами двух государств позволяют решать многие вопросы, проблемы, которые существуют. И они решаются успешно. А в перспективе эти показатели будут еще лучше.

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Глава государства выразил надежду, что, закончив свою дипломатическую миссию в Беларуси, Насирджан Юсупов продолжит способствовать развитию двусторонних отношений между странами.

# Беларусь-Узбекистан # Александр Лукашенко # Насирджан Юсупов # Фотофакт

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