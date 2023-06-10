Головченко: в ЕАЭС нужно обеспечить беспрепятственный трансграничный обмен электронными документами

В ЕАЭС нужно обеспечить беспрепятственный трансграничный обмен электронными документами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил премьер-министр Беларуси на прошедшей 9 июня встрече глав правительств стран ЕАЭС и СНГ с президентом России.

Значимость цифровой независимости с каждым днем возрастает, а развитие этой сферы поможет обеспечить общую безопасность стран-участниц объединения и перейти от безбарьерной торговли к «бесшовной», отметил Роман Головченко. И один из важнейших аспектов – взаимное признание электронных цифровых подписей, без чего невозможно создание цифровой экосистемы. Также Беларусь выступает за активное развитие совместных кооперационных проектов.