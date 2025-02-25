Надежда Сасс, ведущая: Бытует мнение, что, учитывая неадекватное поведение Зеленского и его конфликт с Трампом, полный крах Украины становится неизбежным. В какой момент руководство ЕС осознает, что они пытаются спасти «Титаник», который уже столкнулся с айсбергом, или что сам ЕС как проект может затонуть вместе с Украиной?

Сакари Линден, политический аналитик, координатор Союза финской идентичности и культуры «Suomalaisuuden Liitto»:

Да, к сожалению, на мой взгляд, действительно существует опасность того, что лидеры Евросоюза попытаются отправить свои войска в Украину. Я подчеркивал это после проведенного саммита в Париже, что существует опасность полного краха Евросоюза вследствие этого. Они все еще колебались.

Но для того чтобы спасти свой глобалистский либеральный проект, к сожалению, есть серьезная вероятность того, что они отправят войска в Украину. Я поддерживаю мнение Трампа и Путина о том, что Евросоюз должен быть вне мирных переговоров, потому что вместе с Великобританией и США при президенте Байдене Евросоюз был главным сторонником и главным спонсором войны в Украине. И стало совершенно ясно, что Европейский союз утратил свое дипломатическое влияние в мире. И нет никаких веских причин для вовлечения Европейского союза в мирный процесс.