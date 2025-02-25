«А ведь как дружили». Трамп жёстко унизил Дуду и Макрона – почему европолитики попали в немилость США?

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Андрей Лазуткин, политолог:
Даже просто разговаривать с Трампом – это уже привилегия не для всех европейцев. Анджея Дуду Трамп принял в Вашингтоне с опозданием на полтора часа и всего на 10 минут.
Вот на видео Дуда меряет шагами приемную Трампа, переживая, как школьник у кабинета директора. Но президент Польши стойко терпел унижение, потому что скоро в Польше выборы, и если бы Трамп не принял польскую делегацию или она бы сама уехала в знак демарша, это бы трактовалось как слив «Права и справедливости» и привело бы к поражению на выборах.
А ведь как дружили, но, оказывается, ни военные закупки на 50 миллиардов долларов, ни 5 % ВВП на оборону, ни проект базы «Форт Трамп», ни покупка СПГ у США не гарантируют, что к полякам станут относиться как к равным. Это, кстати, урок всем, кто думает, что Трамп сегодня чей-то лучший друг. Вот как он поступает с друзьями из Польши. А с противниками поступает еще хуже.
Андрей Лазуткин:
После поляков Трамп начал унижать Эммануэля Макрона. Французская делегация приехала к порогу Белого дома, и ее там встретила неизвестная женщина в синем, видимо, сотрудник службы протокола. В дипломатии это тоже оскорбление, потому что если позиции не совпадают (а говорят, Макрон приехал предлагать ввод американских войск в Украину), то заранее говорят, что «вас не могут принять из-за плотного графика». А если уж приняли, но встретили непонятно как – это плевок.
А ведь еще недавно Макрон обнимался с Трампом в соборе в Нотр-Даме, сидел рядом и выступал адвокатом Зеленского. Но из-за самодеятельности по Украине и нежелания содействовать переговорам Макрон тоже попал в немилость.
Еще на выходных прошли выборы в Германии, где тоже победили силы, с которыми Трамп работать не хочет. Фридрих Мерц, который будет новым канцлером, в свое время тоже ругал Трампа в соцсетях, и теперь немцев вообще никуда не приглашают и ни о чем не спрашивают. Пока там формируется новое коалиционное правительство (а это вопрос, допустим, трех месяцев), они вообще выпадут из переговоров.
Андрей Лазуткин:
Так, в Европе оформился самый яркий раскол со времен холодной войны – на тех, кто работает с Демпартией США, несмотря на их поражение от Трампа, и на сторонников Трампа, которых, правда, раз-два и обчелся. Это Венгрия, может быть, Словакия, а в Польше нет никаких сторонников Трампа. Формально там у власти оппозиция к Трампу.
И Туск, несмотря на то, что покупает газ и оружие у США, – это давний враг Трампа еще по его первому сроку, вот они на старых кадрах. Туск поддерживает Зеленского и Еврокомиссию, поддерживает европейские санкции, пытается сломать российскую, белорусскую и китайскую логистику и в числе стран ЕС давит на Трампа, чтобы тот ввел Украину в переговоры. Конечно, Трампу это не нравится, и именно поэтому Дуде послали сигнал из приемной: «Сначала разберись там у себя с Туском и Сикорским, а потом будем дружить».
И поскольку Трамп уважает только силу, ему не на кого опереться в Европе – там нет сильных политиков. И поэтому у него такая интересная позиция на переговорах по Украине, которую называют якобы «пророссийской». Но она, конечно, никакая не пророссийская, а против Демпартии США, чем Россия пользуется.
А мудрость гласит, что пока паны дерутся, у холопов чубы трещат. Так вот, холопы – это сотрудники европейских фондов и НКО, которые сегодня не просто остались без денег, а которых, чтобы получить хоть немного новых денег на еду, вынуждают занимать позицию: за или против Трампа, за или против Зеленского, за или против мира.
Подробности в видео.