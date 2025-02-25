«А ведь как дружили». Трамп жёстко унизил Дуду и Макрона – почему европолитики попали в немилость США?

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог:

Даже просто разговаривать с Трампом – это уже привилегия не для всех европейцев. Анджея Дуду Трамп принял в Вашингтоне с опозданием на полтора часа и всего на 10 минут.

Вот на видео Дуда меряет шагами приемную Трампа, переживая, как школьник у кабинета директора. Но президент Польши стойко терпел унижение, потому что скоро в Польше выборы, и если бы Трамп не принял польскую делегацию или она бы сама уехала в знак демарша, это бы трактовалось как слив «Права и справедливости» и привело бы к поражению на выборах. А ведь как дружили, но, оказывается, ни военные закупки на 50 миллиардов долларов, ни 5 % ВВП на оборону, ни проект базы «Форт Трамп», ни покупка СПГ у США не гарантируют, что к полякам станут относиться как к равным. Это, кстати, урок всем, кто думает, что Трамп сегодня чей-то лучший друг. Вот как он поступает с друзьями из Польши. А с противниками поступает еще хуже.

Андрей Лазуткин:

После поляков Трамп начал унижать Эммануэля Макрона. Французская делегация приехала к порогу Белого дома, и ее там встретила неизвестная женщина в синем, видимо, сотрудник службы протокола. В дипломатии это тоже оскорбление, потому что если позиции не совпадают (а говорят, Макрон приехал предлагать ввод американских войск в Украину), то заранее говорят, что «вас не могут принять из-за плотного графика». А если уж приняли, но встретили непонятно как – это плевок. А ведь еще недавно Макрон обнимался с Трампом в соборе в Нотр-Даме, сидел рядом и выступал адвокатом Зеленского. Но из-за самодеятельности по Украине и нежелания содействовать переговорам Макрон тоже попал в немилость. Еще на выходных прошли выборы в Германии, где тоже победили силы, с которыми Трамп работать не хочет. Фридрих Мерц, который будет новым канцлером, в свое время тоже ругал Трампа в соцсетях, и теперь немцев вообще никуда не приглашают и ни о чем не спрашивают. Пока там формируется новое коалиционное правительство (а это вопрос, допустим, трех месяцев), они вообще выпадут из переговоров.