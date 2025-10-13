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ЦАХАЛ: ХАМАС освободил всех израильских заложников

13 октября 2025 10:38
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ЦАХАЛ: ХАМАС освободил всех израильских заложников-0

Вторая группа освобожденных заложников, в том числе уроженец Донбасса Максим Харкин, пересекли границу Израиля. Об этом пишет РИА Новости.

Всего было освобождено 20 человек в сопровождении представителей Армии обороны Израиля и службы безопасности. Они были отправлены в центр приема для медицинского обследования.

По данным израильской стороны, у ХАМАС больше нет живых заложников – боевики удерживают тела 28 человек, их передача ожидается позже.

Освобождение происходит в рамках первого этапа мирного соглашения: ХАМАС освобождает заложников, Израиль сокращает свое военное присутствие в Газе и освобождает сотни палестинских заключенных, в том числе осужденных за терроризм.

Фото: pixabay

# Международная политика

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