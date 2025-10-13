В Нидерландах начались ежегодные учения НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon с участием 71 летательного аппарата из 14 стран. Об этом пишет РИА Новости.

Генеральный секретарь альянса назвал их регулярными тренировками для поддержания надежности ядерного потенциала. Германия, Швеция, Финляндия и Соединенные Штаты направили свои боевые самолеты, включая носители ядерного оружия. Учения продлятся до 24 октября и пройдут без использования реальных боеголовок.

Россия, в свою очередь, заявляет, что не угрожает странам НАТО, и считает обвинения в агрессии попыткой западных политиков отвлечь внимание от внутренних проблем.

Российские власти выражают обеспокоенность активностью альянса вблизи своих границ и не оставят без внимания действия, касающиеся потенциальных угрозы.

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