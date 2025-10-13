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ЕС вводит цифровую пограничную систему – что это значит

13 октября 2025 08:03
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ЕС вводит цифровую пограничную систему – что это значит-0

12 октября страны ЕС начнут внедрять цифровую систему въезда/выезда (EES) на своих внешних границах. Об этом пишет РИА Новости.

Иностранцы, не являющиеся гражданами ЕС, при первом пересечении границы пройдут биометрическую регистрацию – фото и отпечатки пальцев.

Система позволит отслеживать продолжительность пребывания, выявлять нарушения и повышать безопасность. EES будет вводиться постепенно в течение следующих шести месяцев.

Быстрая проверка будет проводиться при последующих пересечениях границы. Граждане стран, имеющих соглашение с ЕС, могут находиться в Шенгенской зоне не более 90 дней в течение 180-дневного периода.

Фото: pixabay

# Международная политика

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