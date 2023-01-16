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Елфимов: революция в Бразилии провалилась – ненависть Байдена к Болсонару оказалась сильнее классовых интересов

16 января 2023 08:16
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Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

Елфимов: революция в Бразилии провалилась – ненависть Байдена к Болсонару оказалась сильнее классовых интересов-1

Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная.

Столица Бразилии называется Бразилиа! Как видите сами, тут легко перепутать. Правда, не самим бразильцам, ибо на португальском языке название города произносится Brasilia и отличается от произношения названия страны – Brasil. В остальном нам с вами разбираться легче, чем бразильцам, ибо смотрим мы на ситуацию издалека и спокойно.

Вашингтон уже не контролирует джинна, которого столько раз сам выпускал из бутылки – читайте здесь.

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# Авторская журналистика на СТВ # Вадим Елфимов # Джо Байден # Жаир Болсонару # Лула да Силва # Дональд Трамп # Фотофакт

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