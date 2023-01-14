Европа в роли жертвы. Кто и зачем добивает Старый Свет? Разбираемся в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

Мнения и оценки экспертов смотрите в воскресенье, 15 января, в вечернем эфире «Россия-Беларусь».

Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить» . Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?

Евросоюз сам себе выстрелил в ногу санкциями, особенно Германия.

Мы сейчас просто в роли жертвенного агнца. И теперь надо понимать нашим политстратегам: или мы помогаем Америке до конца добить Европу, или все-таки попробуем противостоять.

Вадим Боровик, политолог: А что они молчат, что дети в школах надевают куртки? То, что на 15 % сократили потребление электроэнергии домохозяйства. А сколько стоит топливо на заправках?

Это не страшилки, потому что по газу в Евросоюзе потолок цены, он же не против России вводится, а против сразу всех поставщиков, против биржевой торговли.

Надежда Сасс:

«САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь». Смотрите в воскресенье в 21:00.