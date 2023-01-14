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Европа в роли жертвы. Кто и зачем добивает Старый Свет? Разбираемся в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

14 января 2023 18:05
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Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?  

Мнения и оценки экспертов смотрите в воскресенье, 15 января, в вечернем эфире «Россия-Беларусь».  

Надежда Сасс, ведущая:  
Холодная нефтегазовая война. Россия против Запада, кто одержит победу?

Европа в роли жертвы. Кто и зачем добивает Старый Свет? Разбираемся в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-1

Евросоюз сам себе выстрелил в ногу санкциями, особенно Германия.

Европа в роли жертвы. Кто и зачем добивает Старый Свет? Разбираемся в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-4

Мы сейчас просто в роли жертвенного агнца. И теперь надо понимать нашим политстратегам: или мы помогаем Америке до конца добить Европу, или все-таки попробуем противостоять.

Европа в роли жертвы. Кто и зачем добивает Старый Свет? Разбираемся в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-7

Вадим Боровик, политолог:
А что они молчат, что дети в школах надевают куртки? То, что на 15 % сократили потребление электроэнергии домохозяйства. А сколько стоит топливо на заправках?

Европа в роли жертвы. Кто и зачем добивает Старый Свет? Разбираемся в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-10

Это не страшилки, потому что по газу в Евросоюзе потолок цены, он же не против России вводится, а против сразу всех поставщиков, против биржевой торговли.

Надежда Сасс:
«САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь». Смотрите в воскресенье в 21:00.

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# Международная политика # Надежда Сасс # Фотофакт

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