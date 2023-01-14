Европа в роли жертвы. Кто и зачем добивает Старый Свет? Разбираемся в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»
Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?
Мнения и оценки экспертов смотрите в воскресенье, 15 января, в вечернем эфире «Россия-Беларусь».
Надежда Сасс, ведущая:
Холодная нефтегазовая война. Россия против Запада, кто одержит победу?
Евросоюз сам себе выстрелил в ногу санкциями, особенно Германия.
Мы сейчас просто в роли жертвенного агнца. И теперь надо понимать нашим политстратегам: или мы помогаем Америке до конца добить Европу, или все-таки попробуем противостоять.
Вадим Боровик, политолог:
А что они молчат, что дети в школах надевают куртки? То, что на 15 % сократили потребление электроэнергии домохозяйства. А сколько стоит топливо на заправках?
Это не страшилки, потому что по газу в Евросоюзе потолок цены, он же не против России вводится, а против сразу всех поставщиков, против биржевой торговли.
Надежда Сасс:
«САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь». Смотрите в воскресенье в 21:00.
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