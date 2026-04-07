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Песков: Путин и Жириновский состояли в очень содержательном диалоге

07 апреля 2026 16:52
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Песков: Путин и Жириновский состояли в очень содержательном диалоге-0

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава России Владимир Путин и основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский состояли в содержательном диалоге, который был интересен обоим. Об этом пишет РИА Новости.

Жириновский возглавлял Либерально-демократическую партию более 30 лет и был депутатом всех восьми созывов Государственной думы.

Он умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет, 25 апреля ему исполнилось бы 80 лет. 

Песков отметил, что отношения Жириновского с Путиным важны для Кремля, а также память о его таланте политика и востоковеда, чьи прогнозы и анализы остаются значимыми.

Фото: pixabay

# Некролог

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