Песков: Путин и Жириновский состояли в очень содержательном диалоге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава России Владимир Путин и основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский состояли в содержательном диалоге, который был интересен обоим. Об этом пишет РИА Новости.
Жириновский возглавлял Либерально-демократическую партию более 30 лет и был депутатом всех восьми созывов Государственной думы.
Он умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет, 25 апреля ему исполнилось бы 80 лет.
Песков отметил, что отношения Жириновского с Путиным важны для Кремля, а также память о его таланте политика и востоковеда, чьи прогнозы и анализы остаются значимыми.
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