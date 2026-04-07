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Экспорт падает – председатель КГК привел несколько фактов по БНБК

07 апреля 2026 16:53
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Экономика высшей пробы – именно такая метафора идеально подходит, чтобы описать и масштаб, и значимость, и перспективы производства, аналогов которому нет нигде в Европе. По крайней мере, такой задумывалась Белорусская национальная биотехнологическая корпорация, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но все ли на этом действительно уникальном производстве с огромным экспортным потенциалом сегодня работает как часы? Вот резонный вопрос, который прозвучал 7 апреля на большом совещании у Президента.

Прежде дискуссии – факты от Комитета государственного контроля. 

Экспорт падает – председатель КГК привел несколько фактов по БНБК-2

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
С 2027 года предприятие должно платить китайские кредиты и текущие кредиты. Это около 70 миллионов долларов – по 9 миллионов в месяц. Финансовый поток им это не позволяет. Пока что финансовое обязательство перед Китаем гасит Министерство финансов. 

Что касается текущей деятельности, те показатели бизнес-плана, которые были закреплены, не выполняются. Каждый год формируются производственные планы, которые по своему уровню ниже бизнес-плана по пороговым значениям. Но даже и они не выполняются. 

Экспорт падает. Он упал и в Российскую Федерацию. Если в прошлом году вами было обозначено, что это было 12 стран, то в этом году это уже три. То есть в этом году еще больше ухудшение идет, чем в прошлом году. 

Экспорт падает – председатель КГК привел несколько фактов по БНБК-4

Логичный вопрос. Как так вышло? Глава Наблюдательного совета, он же заместитель премьер-министра, говорит: то же, что было изначально преимуществом, стало препятствием. Конкуренция. Да, среди небольшого количества стран, но очень жесткая и бескомпромиссная. 

Поэтому так важно сегодня определиться, каким путем идти дальше, чтобы занять ниши, в которых БНБК просто не потеряется. 

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Сельское хозяйство # Александр Лукашенко # Василий Герасимов

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