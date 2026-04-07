Экспорт падает – председатель КГК привел несколько фактов по БНБК

Экономика высшей пробы – именно такая метафора идеально подходит, чтобы описать и масштаб, и значимость, и перспективы производства, аналогов которому нет нигде в Европе. По крайней мере, такой задумывалась Белорусская национальная биотехнологическая корпорация, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но все ли на этом действительно уникальном производстве с огромным экспортным потенциалом сегодня работает как часы? Вот резонный вопрос, который прозвучал 7 апреля на большом совещании у Президента. Прежде дискуссии – факты от Комитета государственного контроля.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

С 2027 года предприятие должно платить китайские кредиты и текущие кредиты. Это около 70 миллионов долларов – по 9 миллионов в месяц. Финансовый поток им это не позволяет. Пока что финансовое обязательство перед Китаем гасит Министерство финансов. Что касается текущей деятельности, те показатели бизнес-плана, которые были закреплены, не выполняются. Каждый год формируются производственные планы, которые по своему уровню ниже бизнес-плана по пороговым значениям. Но даже и они не выполняются. Экспорт падает. Он упал и в Российскую Федерацию. Если в прошлом году вами было обозначено, что это было 12 стран, то в этом году это уже три. То есть в этом году еще больше ухудшение идет, чем в прошлом году.