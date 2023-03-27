Елфимов: если Зеленский проиграет, конец придёт и Байдену. Вот почему США нужна «перемога» Украины

Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».
Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».
Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная.
Постамериканский мир – вот ближайшая перспектива человечества. Другой перспективы просто нет. Если Соединенные Штаты просуществуют еще хотя бы ближайшие 20 лет, человечество погибнет в огне термоядерного апокалипсиса. Штаты просто утащат нас туда вслед за собою!
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