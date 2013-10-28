Эксперты и политологи об итогах заседания Высшего Евразийского экономического совета, а также саммита СНГ в Минске

Новости Беларуси. В Беларуси и не только подводят итоги марафона большой политики, который прошел накануне в Минске. Белорусская столица на высоком уровне, как отметили гости, приняла заседание Высшего Евразийского экономического совета, а также саммит глав государств СНГ.

Одной из главных тем разговора стала подготовка к подписанию договора о новом экономическом объединении в мае 2014 года, а как следствие, и будущее Евразийского экономического союза. Уже к 2015-му между странами-участницами новой структуры – Беларусью, Россией и Казахстаном – не должно остаться таможенных барьеров.

Кроме того, в числе наиболее важных экономических решений минского саммита – договоренность глав государств таможенной «тройки» о ликвидации в перспективе существующих барьеров в торговле в рамках Таможенного союза и ЕЭП.

О политических и экономических перспективах выбранного интеграционного курса сегодня говорят эксперты и политологи.

Юрий Павловец, политолог:

В настоящий момент практически все политики, все лидеры СНГ готовы идти на более серьезное экономическое сотрудничество. И в этом плане создание Евразийского экономического сообщества, о котором уже неоднократно говорили лидеры Беларуси, Казахстана и России, как нельзя хорошо вписывается в ту систему интеграции, которая предлагается на всем постсоветском пространстве.

Александр Шкаковский, директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция»:

Если этот процесс пойдет, если будет явное улучшение качества жизни людей в данном образовании, если пойдут хорошие экономические процессы, то можно будет говорить о том, что перспективы есть. И к этому союзу будут присоединяться другие страны. Уже известно о том, что и Армения, и Кыргызская Республика изъявляют желание присоединиться к данному образованию. Прозвучала информация также о том, что интересуются Турция и Индия.

СНГ, по словам специалистов, сегодня – хорошая платформа для дальнейших интеграционных шагов и своеобразный проектный центр. Об этом говорит и широкий пакет документов, подписанный по итогам минских переговоров. Договоренности охватывают различные направления – экономическое, гуманитарное, сферу безопасности. Главы государств СНГ также одобрили программы о сотрудничестве по борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств. Все это свидетельствует о наличии общих интересов на пространстве Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Русакович, доцент кафедры международных отношений факультета международных отношений Белорусского государственного университета:

СНГ продолжает, первое, оставаться площадкой для такого вот рамочного сотрудничества на постсоветском пространстве. Мы видим реальные плоды вот этого сотрудничества, например, то же безвизовое пространство, общие параметры экономического, политического развития и так далее. Стоит сохранять вот такой формат взаимодействия. Ну, и плюс к тому же его необходимо наполнять реальными проектами.