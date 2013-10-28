Санака Самарасинха, представитель ПРООН в Беларуси: Вам не нужно скромничать. Вы уже сегодня опережаете многие из европейских государств

Новости Беларуси. На неделе Организация Объединенных Наций отметила свой день рождения. 24 октября в 1945 году в Сан-Франциско был принят ее устав.

За 68 лет ООН внесла огромный вклад в дело обеспечения мира, безопасности и всеобщего прогресса. Однако в последнее время все чаще можно услышать критику в адрес Организации. Особенно в области разрешения конфликтов в горячих точках. Например, многострадальная резолюция по Сирии была согласована совсем недавно. И это за два с лишним года переговоров. Однако, несмотря ни на что, Организация Объединенных Наций продолжает играть важную роль на мировой арене.

На неделе мы встретились с Санакой Самарасинхой. Ныне представитель ПРООН в Беларуси, а в прошлом журналист, юрист и даже повар в мексиканском ресторане, отлично разбирается в политической кухне и искусно уходит от острых вопросов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Господин Санака, Вы уже фактически год в нашей стране в качестве представителя ПРООН. Вы можете вспомнить свои первые впечатления от нашей страны?

Санака Самарасинха, представитель ПРООН в Республике Беларусь:

В Беларусь я приехал 14 января 2013 года. И первое мое впечатление было: у вас очень холодно. В последствии оно трансформировалось в другое: люди у вас очень теплой души.

Какие Вы можете назвать самые приоритетные направления сотрудничества Беларуси и ПРООН, вот, скажем, на 11 и 15 годы?

Санака Самарасинха:

Организация Объединенных Наций, а точнее программа развития ООН, работает в вашей стране на протяжении 21 года. Беларусь была первой из бывшего СССР и стран СНГ, которая открыла офис ООН на своей территории. В последние годы мы занимаемся реализацией целого ряда программ. Например, по защите окружающей среды, повышению энергоэффективности, совершенствованию системы здравоохранения.

Перечисление всех заняло бы слишком много времени, но я не могу не отметить проект, направленный на борьбу с торговлей людьми. Беларусь – лидер такой борьбы, причем не национального и даже не регионального масштаба, а всемирного.

Не находите ли Вы, что ООН сегодня, в общем-то, сосредоточилась на, в основном, гуманитарных проектах, а в то же самое время в мире остается много горячих точек и конфликтов, которые, действительно, требуют очень серьезного разрешения данной ситуации? Как Вам кажется, ООН в современном мире не самоустранилась вот из этой сферы, может быть, делегируя эту область каким-то другим структурам или государствам?

Санака Самарасинха:

Никак не могу с Вами согласиться. ООН создавалась не столько для того, чтобы не было никаких конфликтов, сколько для того, чтобы конфликты не перерастали в региональные и межнациональные войны. Мы выступаем в качестве модераторов при различных столкновениях. Поэтому иногда достаточно сложно оценить, насколько успешны результаты нашей работы, если конфликт не разгорелся во что-то большее. Ведь нельзя достоверно утверждать, случилось бы или нет дальнейшая эскалация насилия в случае, если бы мы не прилагали никаких усилий. Поэтому я не могу согласиться с Вами.

Не кажется ли Вам, что в той же Организации Объединенных Наций существуют страны, которые, скажем так, немножко круче, чем остальные? И говорят, что, допустим, ОК, существует мнение каких-то там стран, мнение Организации Объединенных Наций, но мы вот считаем так-то, и мы пойдем даже, может быть, в обход резолюции ООН? Вам не кажется, что такая ситуация все-таки существует в Организации?

Санака Самарасинха:

Конечно, штаб-квартира ООН расположена в Нью-Йорке, в США. И это надправительственный орган. Но он представляет интересы всех народов. государства, входящие в ООН, стараются следовать стандартам, правилам, но, как и везде, могут наблюдаться определенного рода несогласия. Даже если в одном помещении соберется 20 человек, всегда найдутся те. которые не согласятся с другими. То же самое происходит и в ООН. Кто-то говорит громче, кто-то тише, а кто-то вообще не издает ни звука. ООН является пространством, площадкой для ведения мирного диалога, для становления универсальных ценностей.

Беларусь занимает достаточно высокое место в рейтинге индекса человеческого развития, опережая другие страны СНГ. На Ваш взгляд, что нам мешает, чтобы войти в тройку лидеров?

Санака Самарасинха:

Не думаю, что вам нужно скромничать. За последнее время Беларусь смогла подняться на 15 пунктов в рейтинге индекса человеческого развития. Быть в пятой десятке среди 186 стран мира – это очень хороший результат. Вы уже сегодня опережаете многие из европейских государств.

Есть много аспектов, которые можно совершенствовать, повышая индекс человеческого развития. Однако это является прерогативой не только лишь государства. эти вопросы надо решать в рамках государственно-частного партнерства в сотрудничестве с такими международными организациями, как ООН. И, конечно, активное участие в этой работе должно принимать само общество.

Беларусь сейчас строит с Россией и Казахстаном Евразийский экономический союз. Запуск его намечен на 15 год. Вот по Вашему мнению, это может как-то отразиться на взаимодействии ООН и нашей страны?

Санака Самарасинха:

Отнюдь нет. В ООН приветствуют это партнерство. Мы за альянсы, которые создаются в тех или иных регионах, чтобы улучшить жизнь их жителей. Процветание, мир и справедливость – универсальные ценности. Союз, который Вы упомянули, не является конкурентом ООН. Более того, мы поддерживаем и полагаем, что сможем идти вместе.