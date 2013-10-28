Президентские выборы в Грузии. Кандидат от коалиции «Грузинская мечта» Георгий Маргвелашвили набрал уже более 60% голосов

Новости Грузии. Нормализация отношений с соседями и участие в различных интеграционных структурах. Таковы, по мнению экспертов, первостепенные задачи уже фактически новоизбранного президента Грузии Георгия Маргвелашвгли и обновлённых властных структур страны в целом.

Причем Маргвелашвгли набрал 62,11% голосов избирателей. Его главные соперники Давид Бакрадзе и Нино Бурджанадзе набрали 21% и 10% голосов соответственно.

Напомним, страна голосовала за нового главу государства накануне. Официальные итоги подведут через 20 дней. Но уже понятно, что безусловное лидерство – у Георгия Маргвелашвили.

Уже называют дату инаугурации – 17 ноября. После этого изменится форма правления в стране с президентской на парламентскую.

Первостепенные задачи уже фактически новоизбранного президента – нормализовать отношения с соседями, участвовать в различных интеграционных структурах. Причем определенную роль в этих процессах сами представители грузинского политистеблишмента отводят Беларуси, как локомотиву интеграции на постсоветском пространстве.

Тамара Жвания, председатель ЦИК Грузии:

Георгий Маргвелашвили – более 62%. Напомню, это по данным с почти 91% избирательных участков.

Какой бы ни стала дорога Грузии при новом президенте, первый шаг ее уже точно нового этапа был сделан накануне. В стране победой кандидата от правящей партии завершились исторические президентские выборы, после которых форма правления в ней сменится с президентской на парламентскую. Произойдет это в день инаугурации – 17 ноября. Но ожидается, что еще до него, буквально в ближайшие пару суток, уже станет известно имя нового премьера, фактически первого лица обновленного государства.

Ну, а пока в Грузии – время, чтобы закончить подсчет голосов и провести анализ кампании. Этим же заняты в том числе и сотрудники 10-го зарубежного избирательного участка, который был открыт на территории посольства Грузии в нашей стране.

Георгий Квиташвили, председатель избирательной комиссии избирательного участка №10:

Было только одно желание: реально создать ту атмосферу, чтобы человек мог придти и сделать свой выбор в максимально комфортных для него условиях. Ну, итоги вы знаете. Главное, что все прошло хорошо.

Впрочем, это же время многие специалисты считают важным и по другой причине. А именно, потому что сейчас, как никогда, и не только для Грузии самое время укреплять сложившиеся связи и искать новые способы совместной внешнеполитической работы.

Георгий Квиташвили:

Поскольку на сегодняшний день очень важный момент для Грузии – это налаживание отношений со своим соседом, с Россией, я считаю, что для этого очень будет важна роль Беларуси, как медиатора, как партнера на международном рынке.

Рамаз Сакварелидзе, политолог (Грузия):

Беларусь очень значимая евразийская страна. Находясь на перекрестке Европы и Азии, она представляет интерес для всех. Следовательно, для Грузии не только желательно, но и обязательно быть с Беларусью.

В этом же ключе многие видят и роль, отведенную народом Грузии победителю выборов, представителю правящей партии «Грузинская мечта», экс-министру образования, социологу и философу Георгию Маргвелашвили.

Гия Нодия, политолог (Грузия):

Для президента, я думаю, будет полезно, и самое лучшее, что он может сделать, это быть объединяющей фигурой.

А значит, новому президенту Грузии, да и новому премьеру страны, будет нужно учитывать позитивные внешнеполитические возможности, за которые ратуют разные тамошние силы; будет важно не забывать и о теплых простых человеческих отношениях, традиционно связывающих жителей Грузии и Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.