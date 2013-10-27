К избирательным участкам в Грузии выстраиваются очереди

Новости Грузии. Жители Грузии решают, кто станет главой государства на ближайшие пять лет. В стране проходят президентские выборы.

Уже с утра стало ясно, что отсиживаться дома граждане не намерены. Так, спустя час после открытия участков, на некоторых из них даже образовались очереди. Произошло это из-за процедуры маркировки. Пометка наносится на палец каждому проголосовавшему.

Сделать свой выбор могут и граждане Грузии, которые находятся сейчас в Беларуси, а это более 400 человек. Избирательный участок в посольстве этой страны работает с самого утра.

Георгий Квиташвили, председатель избирательной комиссии избирательного участка №10:

У нас в списках 402 человека. Они приходят, принимают участие в президентских выборах. Максимально мы создали все условия, чтобы человек себя чувствовал комфортно, чтобы мог принимать свое решение.

На пост главы государства претендуют более 20 кандидатов – рекордное число за всю современную историю Грузии. Михаил Саакашвили на сей раз в выборах не участвует: его очередной президентский срок истек.

Большинство экспертов победу предрекают кандидату от правящей коалиции Георгию Маргвелашвили. Интрига в том, сможет ли претендент на президентское кресло победить сегодня или понадобится второй тур.

За ходом голосования следят около 20 тысяч местных и более тысячи иностранных наблюдателей. Ожидается, что первые результаты появятся уже этой ночью. Официальные итоги грузинский избирком должен обнародовать не позднее, чем через 20 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полномочия будущего главы Грузии будут существенно ограничены в пользу премьера и правительства. Соответствующие поправки были внесены в Конституцию. Несмотря на снижение политического веса следующего грузинского лидера, жители страны активно голосовали с первых минут открытия избирательных участков.

Жители Грузии:

С каждыми выборами надежда на больше хорошего. Мы надеемся, что будет лучше и, по-моему, выбрали тоже лучшее.

Я надеюсь, что мой кандидат изменит страну, то есть внесет свой вклад, чтобы страна изменилась к лучшему. Я проголосовал за Маргвелашвили.

Я надеюсь, что после выборов получится много места для рабочих. Я надеюсь, что будет повышена пенсия. Я надеюсь, что очень внимательно наше государство примется за своего человека, за демократию. Я надеюсь, что будет демократия у нашей страны, и мы будем свободнее.

Майя Кацитадзе, исполнительный директор Международного центра конфликтов и переговоров:

До этого мы должны дойти как бы и вырасти до этого, чтобы выборы были очень серьезными для нас, и мы не выбирали как бы персоналии, мы выбирали курс, мы выбирали тех людей, которые представляют нас и будут оглашать всегда наши идеи. Перекладывать только вот все на кандидата, после того как мы пошли, проголосовали, а потом уже: «это не моя проблема, об этом должен думать только один или президент, или одна партия» – вот до этого мы еще не дозрели и не дошли.