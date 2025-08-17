Глобальный Лондон не даёт Зеленскому остановить войну – доктор политических наук
Все происходящее на Аляске, где бы ни проходила балансировка миропорядка, нужно оценивать еще и через призму своих национальных интересов. Мы хотим, чтобы наша страна гарантированно была мирной, а пока нет мира в регионе, все зыбко, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Лукашенко рассказал, почему считает себя трампистом.
Трампизм – это время Первых – харизматичных лидеров. А не тех, кому и руку нельзя пожать. Политиков со сломанной идентичностью. Поэтому и для Путина, и для Си, и для Трампа Лукашенко – свой. Время Первых – это признак торжества нормального, традиционного мира. Время национальных лидеров. А не безграничных транскорпораций.
Николай Левчук, главный научный сотрудник НИИ Вооруженных Сил Беларуси, доктор политических наук:
Британская элита – это, скажем так, теневой игрок. Это сегодня те силы, которые стоят за партией войны. Скажем прямо, партия войны находится в Киеве. И Трамп не смог справиться с Лондоном. Лондоном не только в географическом отношении, но и как собирательный образ. Глобальный Лондон, за которым стоят корпорации, эти олигархические круги, которые проплачивают войну, заказывают войну, не дают Зеленскому и той группировке, которая за ним стоит, остановить ее.
На встрече читался отсыл к общей борьбе против нацизма. Теперь новая задача – противостоять ультраглобалистам. Кстати сказать, открытым врагам Трампа.
Николай Левчук:
Вероятно, это некий тактический союз Трампа с Путиным против того самого глобального Лондона. Потому что мы помним этот выстрел во время предвыборной кампании в Трампа, который чудом выжил во время покушения, где была отлита эта пуля для Трампа. Ну, вероятно, вот теми самыми олигархическими силами, потому что он как харизматический политик стоит у них на пути. И любые политики, заявляющие о своем суверенитете, стоят у подобных сил на пути.
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