Глобальный Лондон не даёт Зеленскому остановить войну – доктор политических наук

Все происходящее на Аляске, где бы ни проходила балансировка миропорядка, нужно оценивать еще и через призму своих национальных интересов. Мы хотим, чтобы наша страна гарантированно была мирной, а пока нет мира в регионе, все зыбко, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Лукашенко рассказал, почему считает себя трампистом.

Трампизм – это время Первых – харизматичных лидеров. А не тех, кому и руку нельзя пожать. Политиков со сломанной идентичностью. Поэтому и для Путина, и для Си, и для Трампа Лукашенко – свой. Время Первых – это признак торжества нормального, традиционного мира. Время национальных лидеров. А не безграничных транскорпораций.