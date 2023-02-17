«Лучше порой взглянуть на себя». Психолог рассказала, почему людям проще во всём обвинять государство

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Порой мы предъявляем претензии государству, забывая о том, что государство – это мы. В любой стране всегда есть проблемы, и не существует совсем беспроблемных стран. Разве только что на словах зарубежных «торговцев» эмоциями. Но и они работают на впечатления.

С позиции их пропаганды идеализировать весь остальной мир – это нормально. Ведь как иначе еще убедить, атакуя народы, словно с их правительством что-то не так? В формате осуществляемой ими работы ложные представления призваны щекотать эмоции и возмущать людей абсолютно за зря…

На этой неделе состоялось расширенное совещание с руководством Совета министров, где Президент еще раз подчеркнул: «Я же вам сколько раз говорил: собственность, деньги и власть – три кита. Это главное в любой стране!» И что принципиально нужно нам уяснить: это все так не с позиции обладания названными ресурсами, а с точки зрения личной ответственности, когда что-либо из перечисленных пунктов окажется в наших руках. Это в ложных теориях обладание ими кажется незатейливым, праздным и легким. А в реальности, даже в более узком смысле, распорядиться имуществом, деньгами и властью мы можем быть не готовы. Впрочем, как и полученной личной свободой. Потому как наша продуктивная жизнь далека от хаоса. Как в узком, так и в государственном смыслах. И порой это сам человек поступает довольно нагло, поддаваясь соблазну украсть или лениво чего-то не сделать у себя на рабочем месте. Такие наши ошибки дадут непременно знать о себе чуть позже. Потом, когда и на минимально необходимое начнет вдруг не хватать.