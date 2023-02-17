«Лучше порой взглянуть на себя». Психолог рассказала, почему людям проще во всём обвинять государство
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Порой мы предъявляем претензии государству, забывая о том, что государство – это мы. В любой стране всегда есть проблемы, и не существует совсем беспроблемных стран. Разве только что на словах зарубежных «торговцев» эмоциями. Но и они работают на впечатления.
С позиции их пропаганды идеализировать весь остальной мир – это нормально. Ведь как иначе еще убедить, атакуя народы, словно с их правительством что-то не так? В формате осуществляемой ими работы ложные представления призваны щекотать эмоции и возмущать людей абсолютно за зря…
На этой неделе состоялось расширенное совещание с руководством Совета министров, где Президент еще раз подчеркнул: «Я же вам сколько раз говорил: собственность, деньги и власть – три кита. Это главное в любой стране!» И что принципиально нужно нам уяснить: это все так не с позиции обладания названными ресурсами, а с точки зрения личной ответственности, когда что-либо из перечисленных пунктов окажется в наших руках. Это в ложных теориях обладание ими кажется незатейливым, праздным и легким. А в реальности, даже в более узком смысле, распорядиться имуществом, деньгами и властью мы можем быть не готовы. Впрочем, как и полученной личной свободой. Потому как наша продуктивная жизнь далека от хаоса. Как в узком, так и в государственном смыслах. И порой это сам человек поступает довольно нагло, поддаваясь соблазну украсть или лениво чего-то не сделать у себя на рабочем месте. Такие наши ошибки дадут непременно знать о себе чуть позже. Потом, когда и на минимально необходимое начнет вдруг не хватать.
Алена Дзиодзина:
И объясняя эти закономерные истины, Президент на совещании вспомнит одного из бывших руководителей, который на данный момент пребывает под следствием. По словам главы государства, человек заключал договор с российскими жуликами о продаже шин примерно на 16-20 % ниже себестоимости. Несмотря на то, что в России есть свой официальный дилер, торговый дом, через который можно было бы продавать те же шины, но по другой цене. Однако конкретный руководитель, похоже, решил поступить нечестно. Это был его личный выбор.
«Такой спрос на них сегодня! Деньги бешеные платят горнодобывающие предприятия, прежде всего в России – вези не хочу. В убыток продает эти шины! Какой директор может вообще в любой ситуации заключить такой договор? Какой?», – возмущенно комментировал Президент подобный подход к должностным обязанностям. Так справедливо ли в таких случаях возмущаться, ругать власть и страну? Сетовать, будто что-то еще нам якобы не додал Президент, если свой тест на порядочность не смогли выдержать именно мы? Вопрос риторический.
И когда хочется, чтобы мир вокруг стал хоть чуточку лучше, стоит пенять не на власть, а лучше порой взглянуть на себя. Так думали древние. К этой мысли есть смысл и нам прислушаться. Ведь Президент и страна – это не Дед Мороз. И в текущем положении дел очень много зависит как раз лично от нас. «Пора уже не формально подходить к этому вопросу», – справедливо подмечает глава государства на совещании. Ведь успешная наша страна – это зона нашей общей ответственности.
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