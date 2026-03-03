Ближний Восток. Как сторонам конфликта выйти из войны и стабилизировать свои рынки? Разобрался политолог

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Андрей Лазуткин, политолог:
Враг моего врага – мой друг, но формула не работает для Ближнего Востока. Союзы там заключаются и распадаются в мгновение ока, поэтому говорят, что Восток – дело тонкое.
Этот выпуск занимательной политологии мы посвятим агрессии против Ирана. Как сторонам конфликта выйти из войны и стабилизировать рынки золота, нефти и газа – эти вопросы сегодня решают аналитики во всем мире.
Андрей Лазуткин:
Нападение на Иран имело как минимум две развилки.
Первая – это убийство военного и гражданского руководства в первые сутки, после которого хаос не наступил, как ожидали Израиль и США. Одна из причин – грамотная информационная работа. Когда смерть аятоллы и военных сутки отрицали, зато в первый же час ответили (что вызвало оторопь у агрессора), а дальше главной мировой новостью стала смерть более 150 детей в школе. И для всего мира эта операция уже с первых часов выглядела не как «установление демократии», а как убийство детей.
Вторая развилка – атака военных баз США в арабских странах. Это был важный ход в политике, потому что арабские государства ранее гарантировали, что не предоставят свое воздушное пространство для атаки на Иран. То есть были нарушены договоренности, и Ирану надо вынудить арабов отказаться от поддержки Трампа и вернуться к нейтралитету.
Андрей Лазуткин:
По состоянию на четвертые сутки результат превзошел все ожидания. Кратко пройдемся по основным арабским государствам.
ОАЭ – это мировой финансовый центр, современная альтернатива Швейцарии. Через банки ОАЭ ведет расчеты вся Африка, а также Индонезия и Китай. Любая нестабильность будет вызывать отток капитала из банков, так как Дубай ранее считался самым безопасным местом в мире и налоговым офшором для IT. Разрушается бренд целого государства.
Катар – основной поставщик СПГ в Европу, ключевой газовый донор Германии, который должен был заменить Россию. Но поскольку Иран перекрыл Ормузский пролив, Катар не может экспортировать СПГ, и катарская газодобыча уже заявила об остановке работы. Так у Ирана появляется рычаг давления на Германию и ЕС, которые стали слишком агрессивными.
Саудовская Аравия – страна, которая в последнее время шла на сближение с Ираном, тоже горит. Ключевая фигура там – принц Мохаммед бин Салман, и он обещал Тегерану что воздушное пространство саудитов не будет использовано для атак. Однако происходит обратное, и Иран не только отвечает по американским базам, а намекает, что может ударить по нефтяной промышленности. И что толку от высоких цен на нефть, если ее нельзя безопасно добывать и экспортировать?
Между тем иранские дроны – это серьезная угроза, потому что ни одно ПВО в мире, даже если собрать все силы НАТО в Персидском заливе, не сможет прикрыть регион.
Подробности в видео.