Ближний Восток. Как сторонам конфликта выйти из войны и стабилизировать свои рынки? Разобрался политолог

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог:

Враг моего врага – мой друг, но формула не работает для Ближнего Востока. Союзы там заключаются и распадаются в мгновение ока, поэтому говорят, что Восток – дело тонкое. Этот выпуск занимательной политологии мы посвятим агрессии против Ирана. Как сторонам конфликта выйти из войны и стабилизировать рынки золота, нефти и газа – эти вопросы сегодня решают аналитики во всем мире.

Андрей Лазуткин:

Нападение на Иран имело как минимум две развилки. Первая – это убийство военного и гражданского руководства в первые сутки, после которого хаос не наступил, как ожидали Израиль и США. Одна из причин – грамотная информационная работа. Когда смерть аятоллы и военных сутки отрицали, зато в первый же час ответили (что вызвало оторопь у агрессора), а дальше главной мировой новостью стала смерть более 150 детей в школе. И для всего мира эта операция уже с первых часов выглядела не как «установление демократии», а как убийство детей. Вторая развилка – атака военных баз США в арабских странах. Это был важный ход в политике, потому что арабские государства ранее гарантировали, что не предоставят свое воздушное пространство для атаки на Иран. То есть были нарушены договоренности, и Ирану надо вынудить арабов отказаться от поддержки Трампа и вернуться к нейтралитету.