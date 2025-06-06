Дзермант: чаепитие фактически дома у Си Цзиньпина – это говорит о степени важности отношений Китая с Беларусью

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас.

Самой обсуждаемой темой на этой неделе был визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Китай, во время которого состоялась и встреча белорусского лидера с Председателем КНР Си Цзиньпином. Визит этот был довольно необычным, во-первых, потому что встреча двух лидеров имела в том числе и формат чаепития впервые в резиденции Си Цзиньпина, то есть фактически у него дома. И эта деталь уже говорит о многом – о степени важности отношений великого Китая с Беларусью и об уровне доверия между руководством двух стран. Во-вторых, Александр Лукашенко так охарактеризовал стиль работы с китайской стороной...

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Понятно, почему в белорусско-китайских отношениях выбран именно такой стиль – без лишней бравады и восхвалений. Дело в том, что за этими отношениями внимательно наблюдают наши конкуренты и противники, которые не хотят их развития и взаимного усиления наших стран. Поэтому они пытаются этим отношениям навредить, не позволить, например, Беларуси использовать для собственного развития технологический потенциал Китая, а Китаю нарастить свое влияние и присутствие на западе Евразии с помощью Беларуси. Тем не менее об общих направлениях сотрудничества все же было сказано.

Лукашенко: технологическая модернизация – один из основных вопросов в сотрудничестве с Китаем. Подробности.

Пожалуй, это ключевое из того, чтобы можно было озвучить публично. Беларусь и Китай будут совместно проводить научно-техническую революцию в машиностроении. В нашей стране есть прекрасная база для этого, своя инженерная школа, но нам нужно смотреть в будущее, используя новейшие и самые перспективные технологии: искусственный интеллект, сверхбыструю связь, беспилотное управление механизмами, микроэлектронику.

Сейчас для белорусской промышленности и экономики наступил один из самых ответственных моментов – выбрать дальнейшую стратегию развития и определить технологическую базу, на которой она будет реализовываться. А источников технологического развития в мире сегодня не так и много. Китай – один из них, причем нам дружественный.