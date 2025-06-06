Прямой эфир

Воскресенский: Запад понимает, что взращиваемый ими киевский нацистский монстр выйдет из-под контроля

06 июня 2025 17:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Азаренок. Напрямую» на Соловьев.LIVE. В гостях политолог Юрий Воскресенский.

Воскресенский: Запад понимает, что взращиваемый ими киевский нацистский монстр выйдет из-под контроля-2

Юрий Воскресенский, политолог:
То, что эти мерзавцы из Лондона, Парижа и Берлина знали, участвовали, планировали убийство наших граждан, в этом нет сомнения. И они за это ответят. Они не понимают, что они ответят не только исторически, они ответят и в скором времени... Каким образом? Они понимают, что вот взращиваемый ими нацистский монстр выйдет из-под контроля.

Григорий Азаренок, СТВ:
Франкенштейн всегда в конце концов идет на своего хозяина...

Юрий Воскресенский:
Да, и пойдет на своего хозяина. Они уже сейчас, эти, значит, бандеровские подонки, создают националистические банды криминально-националистического характера, что показывает большую, так сказать, устойчивость, сплоченность в этих криминальных группировках. И уже сейчас занимаются созданием этнических борделей, работорговлей, торговлей оружием, запрещенными веществами. И уже сейчас начинают терроризировать жителей Восточной Европы, а скоро переберутся и в Центральную Европу.

# Юрий Воскресенский # Григорий Азаренок # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко отметил готовность Беларуси к возобновлению равноправного диалога со Швецией
06 июня 2025 08:49

Лукашенко отметил готовность Беларуси к возобновлению равноправного диалога со Швецией

Реутова: Запад будет руками Украины пытаться затягивать этот конфликт
05 июня 2025 20:44

Реутова: Запад будет руками Украины пытаться затягивать этот конфликт

Реутова: мы остаёмся людьми и оперируем понятиями, зафиксированными документально – в этом наша сила
05 июня 2025 20:18

Реутова: мы остаёмся людьми и оперируем понятиями, зафиксированными документально – в этом наша сила