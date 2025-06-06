Юрий Воскресенский, политолог:

То, что эти мерзавцы из Лондона, Парижа и Берлина знали, участвовали, планировали убийство наших граждан, в этом нет сомнения. И они за это ответят. Они не понимают, что они ответят не только исторически, они ответят и в скором времени... Каким образом? Они понимают, что вот взращиваемый ими нацистский монстр выйдет из-под контроля.

Григорий Азаренок, СТВ:

Франкенштейн всегда в конце концов идет на своего хозяина...

Юрий Воскресенский:

Да, и пойдет на своего хозяина. Они уже сейчас, эти, значит, бандеровские подонки, создают националистические банды криминально-националистического характера, что показывает большую, так сказать, устойчивость, сплоченность в этих криминальных группировках. И уже сейчас занимаются созданием этнических борделей, работорговлей, торговлей оружием, запрещенными веществами. И уже сейчас начинают терроризировать жителей Восточной Европы, а скоро переберутся и в Центральную Европу.