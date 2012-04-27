Двухдневный визит президента Туркменистана в Беларусь: о чем договорились главы двух государств

Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Беларусь с официальным визитом уже во второй раз. У трапа самолета его аплодисментами громко встречают туркменские студенты, которые учатся в наших вузах. В переводе их слова звучат как «всех благ нашему президенту».

Кортеж сразу же следует в резиденцию. Торжественная встреча с белорусским президентом по всем правилам дипломатического протокола. Разве что погода в этот раз отличается. Во время прошлого визита стоял крепкий мороз.

После теплого и совсем неформального рукопожатия – дань церемониалу на красной дорожке. Звучат гимны государств и чеканит шаг рота почетного караула.

Лукашенко встречает Бердымухамедова как друга. Они договорились, что будут видеться ежегодно. Договоренности придерживаются, чтобы вовремя проводить ревизию совместных проектов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы, действительно, сделали для нас очень много, Вы дали нам возможность участвовать во многих государственных и негосударственных программах вашей страны, это позволило дозагрузить наши промышленные предприятия, особенно гиганты.

Гурбангулы Бердымухамедов, президент Туркменистана:

Вы правильно сказали: очень хорошие тенденции у нас идут по торговому обороту. Мы пользуемся вашим транспортом – это автотранспорт, сельхозтехника и другие отрасли.

Что могли президенты Беларуси и Туркменистана, уже сделали. По сути, Лукашенко и Бердымухамедов оживили взаимную торговлю и дали «зеленый свет» совместным проектам.

Пока длилась встреча лидеров, здесь, в кулуарах, общались чиновники и министры. Их прямые контакты помогут продвинуть совместные идеи.

По правде говоря, за годы президентства Бердымухамедова (он занял этот пост в 2007) сделано немало. Самый масштабный белорусско-туркменский проект – строительство «под ключ» Гарлыкского горнообогатительного комбината. Белорусский калийный опыт здесь кстати. Красную ленточку на открытии комбината перережут в начале 2015, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Республика стала и кузницей кадров для будущего производства. Всего 6 тысяч туркменских студентов получают образование в Беларуси. Но благодаря совместным усилиям, учебное заведение может появиться и в Ашхабаде.

Все это быстро сказалось на цифрах взаимной торговли. Президенты довольны. После двухчасового общения они вышли к делегациям.

Александр Лукашенко:

Внешнеторговый оборот между нашими государствами за последние четыре года вырос в пять раз и в 2011 году перешагнул 200 млн долларов. Важным направлением нашего сотрудничества является поставка в Туркменистан белорусской техники, которая хорошо себя зарекомендовала в непростых погодных условиях вашей страны.

Доверительный уровень наших отношений позволяет нам не только эффективно реализовывать достигнутые договоренности, но и активно формировать новые направления взаимодействия. Мы приветствуем проводимую руководством Туркменистана экономическую политику по созданию мощного современного производственного потенциала страны и готовы принимать активное участие в реализации совместных проектов.

Что интересно Туркменистану? Например, белорусские машины. Тракторы, дорожная техника, сельхозагрегаты грузовики уже поставляют. Туркменский лидер буквально позавчера подписал постановление о закупке новых партий. Нужны коммунальные машины, строительные, спецтехника. Дело стало за сервисными центрами. Это детали, но дальше – больше. Бердымухамедов за то, чтобы Беларусь участвовала в промышленной модернизации его страны.

Гурбангулы Бердымухамедов:

Мы много внимания будем уделять сельскому хозяйству, селам городского типа, дорогам, инфраструктурам. Я хотел бы, чтобы наши белорусские друзья тоже могли бы участвовать в этих мероприятиях. Если хотите, можете наращивать свою инвестиционную активность. Наше основное направление в этой программе – мы хотели бы создать высокотехнологические производства. То, что у вас как раз и есть.

По итогам официальных переговоров президенты завизировали совместное коммюнике (в нем сказано о дальнейшем продвижении совместных промышленных проектов), а также соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве. Лукашенко и Бердымухамедов договорились о поставке в Туркменистан белорусской техники.

В присутствии глав государств подписан еще большой пакет документов. Это соглашения в сфере образования, строительства, сельского хозяйства, медицины и науки. Чтобы цифры товарооборота и дальше росли, будут привлекать во все эти проекты бизнесменов,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

За первый квартал этого года мы достигли уровня товарооборота порядка 350 млн долларов и превзошли весь пятилетний период до этого.

Гурбангулы Бердымухамедов:

Чтобы мы имели такую хорошую тенденцию, сегодня было предложено, чтобы мы в торгово-промышленных палатах создали деловой совет и к этому привлекали деловые круги, то есть малый и средний бизнес.

Александр Лукашенко:

Мы с вами люди слова. Мы договорились и очень серьезно реализовываем наши договоренности. Более того, у меня есть основания поблагодарить Вас за то, что Вы даже опережающе по отношению к нашим договоренностям принимаете решения своего правительства по поддержке наших товаропроизводителей, закупая у нас в больших объемах и нашу технику, и все то, что мы умеем здесь делать, все то, что нужно для вашей страны.

Я хочу здесь официально заявить о том, что мы готовы поделиться с вами всем тем, что наработано у нас в Беларуси.

Визит Гурбангулы Бердымухамедова продлится и 28 апреля. Но сегодня после переговоров продолжится неформальное общение президентов. Уже на торжественном обеде.