Дипломатическим отношениям Беларуси и Индии исполнилось 20 лет

20 лет исполнилось дипломатическим отношениям Беларуси и Индии. С этой датой Президента Пратибху Патил и индийский народ поздравил президент Александр Лукашенко. Глава нашего государства с удовлетворением отметил, что за этот период страны достигли искреннего взаимопонимания и доверия, которые являются надежной основой для долгосрочного партнерства.

Товарооборот между государствами в 2010 году достиг полумиллиарда долларов. Растет белорусский экспорт. В ближайшее время стороны намерены воплотить конкретные проекты в сфере торговли, инвестиций, науки и культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.