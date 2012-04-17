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Дипломатическим отношениям Беларуси и Индии исполнилось 20 лет

17 апреля 2012 07:33
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20 лет исполнилось дипломатическим отношениям Беларуси и Индии. С этой датой Президента Пратибху Патил и индийский народ поздравил президент Александр Лукашенко. Глава нашего государства с удовлетворением отметил, что за этот период страны достигли искреннего взаимопонимания и доверия, которые являются надежной основой для долгосрочного партнерства.

Товарооборот между государствами в 2010 году достиг полумиллиарда долларов. Растет белорусский экспорт. В ближайшее время стороны намерены воплотить конкретные проекты в сфере торговли, инвестиций, науки и культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко # Беларусь-Индия # Белоруссия

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