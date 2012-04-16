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Дипломатическим отношениям Беларуси и Кубы исполнилось 20 лет

16 апреля 2012 10:35
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Юбилей тесного сотрудничества отмечают сегодня Беларусь и Куба. Дипломатическим отношениям между странами исполнилось 20 лет. С этой датой Председателя Госсовета и Совета Министров Республики Куба Рауля Кастро и кубинцев поздравил от имени белорусского народа и себя лично президент Беларуси Александр Лукашенко.

Куба – один из важнейших наших торговых партнеров в Латинской Америке. В основе белорусского экспорта – удобрения, двигатели, МАЗы, карьерные самосвалы и запчасти. В свою очередь Куба поставляет нам тростниковый сахар, кофе, разработки в области фармакологии.

Также в конце прошлого года страны подписали меморандум о сотрудничестве в области гражданской авиации. Сейчас изучаются возможности создания совместного авиаремонтного завода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко # Беларусь-Куба # Рауль Кастро # Белоруссия

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